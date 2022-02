Logran editar el genoma de la garrapata, otro paso para la medicina

Un equipo de científicos de Estados Unidos utilizó las tijeras moleculares Crispr Cas9 para cortar y pegar genes y alterar el genoma de la garrapata de patas negras, un gran ácaro que es causante de numerosas infecciones peligrosas para humanos y animales, como el tifus y la enfermedad de Lyme.

Se trató de investigadores de las universidades de Penn State, Nevada en Reno y Maryland, que publicaron sus resultados en el último número de la revista iScience.

“Solo en Estados Unidos, las garrapatas infectan a unas 300.000 personas con la enfermedad de Lyme cada año, y si no se trata, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso”, afirma el coautor Jason Rasgon, profesor de Entomología y Epidemiología de Enfermedades en Penn State. “En la actualidad, no existe ninguna vacuna, y los tratamientos existentes no siempre son eficaces”, subraya.

“Hasta ahora, ningún laboratorio había demostrado que la modificación del genoma fuera posible en las garrapatas. Algunos consideraban que era demasiado difícil desde el punto de vista técnico”, afirma Nuss, “este es el primer estudio que demuestra que la transformación genética en garrapatas es posible no solo por uno, sino por dos métodos diferentes”.

Publicidad

Invasión de grandes áreas por el cambio climático

Además, dice Rasgon, el problema está empeorando, ya que el cambio climático está permitiendo que las garrapatas invadan rápidamente nuevas áreas, poniendo aún más personas y animales en riesgo de infecciones.

En este sentido, Monika Gulia-Nuss, coautora del estudio y bióloga molecular de la Universidad de Nevada en Reno, señala que, “pese a esa capacidad para adquirir y transmitir patógenos debilitantes, la investigación sobre las garrapatas se ha ido quedando atrás, respecto a otros artrópodos vectores, en gran parte debido a las dificultades en la aplicación de las herramientas genéticas y moleculares disponibles”.