Algo así pasa en Irán, pero bajo las leyes mucho más fuertes del islam, que agregan a las limitaciones de los dogmas católicos la prohibición del consumo de drogas y alcohol, la censura de la música y otras manifestaciones culturales si no son respetuosas, y una idea de que mujer lleva al pecado y que su honor recae sobre toda la familia.

Si Colombia fuera una teocracia, siguiendo los preceptos de la religión católica, habría grandes dificultades para divorciarse, no se incentivaría el uso de anticonceptivos, el pudor y la modestia serían valores requeridos para las mujeres, y no habría matrimonio igualitario ni mucho menos aborto libre. Además, los encargados de hacer cumplir estos dogmas sería la misma fuerza policial. Es decir, que podrían arrestar a una mujer por ponerse una minifalda.

Así como la policía moral patrulla las calles observando potenciales faltas, los ciudadanos se han tomado a mano propia el ejercicio de estas normas sobre sus pares, cualquiera puede reprender a una mujer en la calle por no considerarla bien vestida o denunciar si un vecino está escuchando música inadecuada, con la detención y el respectivo proceso judicial como consecuencia, o incluso la muerte, como le sucedió a Mahsa Amini, una joven de 22 años que llevaba el velo mal puesto en la calle, la arrestaron y falleció en custodia policial, lo que ha desatado el más reciente levantamiento social.

Los límites de la vida en Irán han hecho que el país, alguna vez a la vanguardia del arte y la cultura en sus épocas imperiales, se haya convertido en un lugar gris, por lo menos en apariencia. Cualquier manifestación del arte es impensable, no se pueden hacer críticas en ningún sentido al régimen, el color no es una posibilidad ni en la moda ni en las calles y las demostraciones de afecto no se viven en público.

El más reciente levantamiento social ha mostrado lo cansados que se encuentran los iraníes de tener estos límites y la valentía de las nuevas generaciones al enfrentarse a un régimen que tiene mucha fuerza y poco control exterior, al ya estar sancionado por las principales potencias. Las cifras de detenciones, sin saber a ciencia cierta dónde terminan los arrestados, a periodistas y activistas está creciendo exponencialmente conforme las protestas se vuelven más frecuentes; y las comunicaciones se encuentran fuertemente restringidas para evitar la organización del movimiento.

La forma de protesta más simbólica ha sido la quema de los velos requeridos y el corte del pelo, que se considera un rasgo de feminidad, pero aún así debe permanecer cubierto en público. Lo que comenzó con una serie de videos virales haciendo esto en redes sociales, un espacio de alguna forma más seguro, ya se ha trasladado a las calles y escaló en la quema de carteles con imágenes del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.