La vida después del cáncer

Así mismo, explica que las personas que han enfrentado el cáncer seguro no se sentirán igual una vez lo superen. “Si entendemos la vida como un proceso de aprendizaje y crecimiento, no tendría sentido seguir siendo la misma persona después del tratamiento, porque estas experiencias hacen que cambiemos nuestra perspectiva y nos ponen alerta frente a situaciones que debemos modificar”, agrega.

Prueba superada

Hace seis años a Luz Helena Gallego Ortiz le diagnosticaron cáncer de seno en etapa avanzada. Inició el tratamiento con quimioterapias, luego siguieron las radioterapias y por último tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Más adelante su organismo respondió de manera positiva y en ese momento comprendió que su vida empezaba de nuevo.

“En esa época me sentía muy mal por perder una parte de mi cuerpo, pero puse mi salud como prioridad y decidí operarme para extirpar el tumor”. Aunque fueron tiempos difíciles, después de la recuperación pudo realizarse una cirugía reconstructiva y actualmente continúa su tratamiento con medicamentos orales.

Para la psicóloga Olga Castañeda los cambios físicos que vienen con la enfermedad son un aprendizaje. “Quizás para aquellos con unas creencias muy rígidas esto puede ser algo complejo, pero ese tipo de experiencias te llevan a revisar varios aspectos, a mirar la relación con las personas, a sentir que estamos de paso y a valorar la vida”, afirma.

La invitación de la profesional en salud mental es a mirar hacia adelante, entrenar la mente para vivir en el ahora, cultivar la espiritualidad y calmar los pensamientos que puedan provocar ansiedad con actividades sanadoras como la escritura, el dibujo o las manualidades.

“Yo no pienso que la enfermedad va a regresar, me concentro en disfrutar la vida, en amar a mis seres queridos, en hacer las cosas bien en mi trabajo. Mi lucha contra el cáncer me hizo aterrizar en el presente, valorar más mi existencia y la de aquellos que me rodean”, comenta Luz Helena Gallego.

También es esencial modificar hábitos para seguir adelante, por eso esta sobreviviente del cáncer de seno cambió su dieta por una en la que consume más legumbres, frutas, pollo y pescado; adoptó el ejercicio como parte de su rutina y trabaja continuamente en su espiritualidad porque ahora concibe su vida como el equilibrio entre cuerpo y mente .