Lo que dice Mariana Matija sobre “10 pasos para salvar al planeta”

Esta semana comenzaron las actividades de #FilboenCasa con una serie de encuentros y lecturas a través de las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, entre ellas, un encuentro con la escritora colombiana, activista y reconocida influencer, Mariana Matija, para hablar sobre los retos para salvar el planeta.

La autora de 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta, justo en medio de la crisis mundial de este año, pidió tener cuidado con las cifras de descenso de la contaminación: “En China están viviendo el efecto rebote. Tras las semanas de confinamiento y descenso de la contaminación, salieron y de inmediato, con ese afán por la reactivación de la economía, la contaminación se duplicó”.

Aclara que no son temas para aquellos que buscan una fórmula sencilla: “Hay que dejar de creer que cambiando bolsas de plástico a bolsas de papel salvaremos el planeta. Todo lo que hacemos genera impacto y cambios. Lo que podemos hacer es elegir el tipo de cambio e impacto que generamos”, aclara la escritora y activista.

Una de sus labores más dedicadas ha sido la búsqueda de información, en especial del ámbito académico, usualmente profundos y escritos con un lenguaje técnico, para procesarlos, reflexionar en torno a ellos y divulgarlos, sea a través de un libro o su blog. “Básicamente soy un sujeto de experimento con todo lo que encuentro sobre estos temas y luego cuento mi experiencia sobre ello”.

Sin dejar de reconocer que en medio de esta pandemia, parte de la población la está pasando muy mal, espera que esta crisis ayude a volver a la raíz. “Mucha gente está revaluando sus prioridades. Venimos de asumir un concepto del bienestar completamente retorcido por el consumo. No me imagino cómo es crecer como niño hoy, con esa saturada descarga de información, donde siempre se le está diciendo que bienestar es el consumir cosas que superan nuestras necesidades reales. Y no que bienestar es comer bien, tener agua, poder respirar bien y un espacio de descanso. Esta crisis es un llamado a reacomodar prioridades”.

Y finalizó: “Las personas están empezando a dejar de pensar en las cosas que no necesitan para darse cuenta de que sus necesidades básicas están cubiertas y que muchas otras no las tienen cubiertas. Pero esto va más allá del coronavirus, porque este tipo de cosas, estas injusticias sociales han estado presentes mucho antes de la pandemia”.