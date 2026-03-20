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De Thanos a Dragon Ball: Juan Carlos Tinoco, el colombiano que conquistó Hollywood con su voz

Este fin de semana, visita Medellín para un encuentro con fanáticos cuyas ganancias irán a la Fundación Aguapaneleros.

  • Tinoco lleva más de veinte años radicado en México, la capital del doblaje latino, prestando su voz a personajes como Thanos, Jiren y Darth Vader. FOTO Instagram @bazingaonline
    Tinoco lleva más de veinte años radicado en México, la capital del doblaje latino, prestando su voz a personajes como Thanos, Jiren y Darth Vader. FOTO Instagram @bazingaonline
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 2 horas
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Hay una voz que los colombianos han escuchado decenas de veces sin saber que era de uno de los suyos. Es quien amenazó al universo entero en Avengers: Infinity War, el mismo que reflexiona sobre la vida desde el sofá de los Griffin en Padre de Familia, y el que resuena con autoridad marcial en las producciones animadas de Star Wars. Detrás de personajes como Thanos, Brian Griffin y Darth Vader está el actor de doblaje Juan Carlos Tinoco.

Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, Tinoco visita Medellín para el evento Titanes del Doblaje, organizado por Cordillera Voz Lab en alianza con Bazinga Online, en la Plazoleta de la Villa del Aburrá, a partir de las 3:00 p.m.

La entrada es gratuita y parte de lo recaudado en experiencias como fotografías, autógrafos y grabaciones personalizadas irá a la Fundación Aguapaneleros, que trabaja con la población en situación de calle en la ciudad.

Tinoco llegó a México en una época en que el doblaje era todavía un oficio casi anónimo. Hoy, gracias en parte al impacto cultural de personajes como Thanos, eso ha cambiado. “Un personaje como ese ha cambiado mi vida como actor, porque ha cambiado mi visión de hacia quién me dirijo. He tenido la oportunidad de viajar, de conocer personas, de saber el impacto que ha tenido este personaje y uno como actor no puede quedar indiferente ante la reacción del público”, dice en entrevista con EL COLOMBIANO.

El salto entre personajes tan opuestos como el villano cósmico de Marvel y el perro intelectual e irónico de la serie animada Padre de Familia podría parecer un ejercicio esquizofrénico, pero Tinoco lo describe como un compromiso temporal. “En el momento en que estamos interpretando un personaje, ese personaje requiere nuestra atención y lo interpretamos lo más fielmente posible. Luego nos pasamos. Es un compromiso muy comprometido, pero que se deja en el momento en que hay que cambiar a otro personaje”, explica.

Lo que sí exige trabajo constante es la corporalidad. Personajes como Jiren, el guerrero más poderoso del universo en Dragon Ball Super, o Thanos, tienen una presencia física que no existe en el cuerpo del actor, pero debe existir en su voz.

Tenemos la capacidad de recrear primero en la mente y luego con la voz. Es una habilidad que proviene desde la afición que tenemos desde niños, esa habilidad de jugar que no debemos perder a la hora de interpretar”, dice Tinoco.

Después de más de veinte años en México, la neutralización del acento colombiano es parte del oficio. Pero hay una expresión que, confiesa, todavía se le escapa, el ‘¿cómo así?’. “Todavía no entienden muy bien qué queremos decir cuando pedimos una explicación adicional”, dice con una sonrisa.

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Frente al avance de la inteligencia artificial, con herramientas diseñadas para replicar timbres de voz, Tinoco no siente el piso moverse bajo sus pies. “La IA es una herramienta que debe aprovecharse de manera eficiente, pero no nos va a reemplazar. La capacidad que tenemos como actores de doblaje es algo humano destinado a comunicarse con otros humanos, y las personas que nos siguen notan la diferencia”, afirma.

Que esa voz sirva ahora para visibilizar a la población en situación de calle en su propio país es algo que lo hace reflexionar. “Saber que esto puede servir para algo es una responsabilidad. Es una verdadera suerte tener la oportunidad de apoyar un evento así, y si es en mi propio país, muchísimo más”.

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