Las inyecciones que al principio se usaron exclusivamente para pacientes con diabetes tipo 2, y que luego se trasladaron a pacientes con sobrepeso y obesidad, siguen arrojando resultados esperanzadores en la salud humana, y esta vez se trata de beneficios para el corazón.

Esto se demostró en el reciente ensayo clínico Select- Semagluttide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Overweight or Obesity Who Do Not Have Diabetes, publicado este mes en el New England Journal of Medicine.

El estudio comprobó que la semaglutida, un medicamento agonista del receptor de GLP-1, redujo los eventos cardiovasculares en un 20 % en adultos con sobrepeso u obesidad y enfermedades cardiovasculares ya diagnosticadas.

“Se sabe que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de una persona de sufrir eventos cardiovasculares. Sin embargo, mientras que la reducción de las enfermedades cardiovasculares mediante el tratamiento del colesterol alto, la presión arterial alta y la diabetes es una práctica estándar, el concepto de tratar la obesidad para reducir las complicaciones cardiovasculares se ha visto obstaculizado por falta de evidencia de que el estilo de vida o las intervenciones farmacológicas para el sobrepeso o la obesidad mejoren los resultados cardiovasculares”, dijo Michael Lincoff, autor principal de Select y vicepresidente de investigación en el Departamento de Medicina Cardiovascular de Cleveland Clinic.

Según Lincoff, esta es la primera intervención farmacológica para el sobrepeso o la obesidad que se ha demostrado de manera rigurosa y que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares.