Sin embargo, el mensaje no fue recibido con el entusiasmo esperado. Cientos de usuarios respondieron rápidamente, señalando que en Colombia el nombre correcto del animal es “chigüiro”, no capibara, y que usar el término foráneo ignoraba las costumbres lingüísticas locales.

El capibara, es el roedor más grande del mundo y habita en gran parte de Sudamérica. No obstante, su nombre varía según el país. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de personas lo conocen como chigüiro, un término profundamente arraigado en la cultura popular. Usuarios de la red social no tardaron en hacer la corrección con tono sarcástico. “Se nota que el CM no es colombiano”.