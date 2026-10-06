Estas fueron las exigencias de Georgina Rodríguez para ser embajadora de Milagros

Milagros nació hace doce años en el barrio La Mansión, cuando el propósito no era tanto crear productos capilares como sacar adelante un emprendimiento que llevara un poco más de dinero a una familia humilde de Caldas, Antioquia. Lo primero que sacaron a la venta fue un tratamiento de frutas —que todavía se encuentra en los más de 1.300 puntos de venta que tiene la marca en Colombia— elaborado con una receta casera y un presupuesto de 300.000 pesos. Lea: ¿Por qué sentimos orgullo de que la marca antioqueña Milagros trabaje con Georgina Rodríguez? Experto explica la mente del consumidor Con las redes sociales como su principal vitrina, la marca se hizo conocida no solo entre amigos y vecinos, sino también en otros municipios del departamento y, posteriormente, en otras ciudades de Colombia. En 2014, meses después de su creación, abrió las puertas de su primera distribuidora en Bucaramanga y, a partir de entonces, Milagros comenzó el ascenso que la llevaría a convertirse en una de las marcas de cuidado capilar más compradas del país. Ahora, más de una década después, la marca se hizo viral por su nueva colaboración con Georgina Rodríguez. Fue justamente por ese camino de desafíos que ha recorrido la compañía colombiana que, como le explicó a EL COLOMBIANO Vanexa Rojas, gerente general de Milagros, eligieron a la creadora de contenido y empresaria argentina como su nueva embajadora. Antes de convertirse en una de las influencers más conocidas a nivel mundial, Rodríguez trabajó en varias tiendas y también como mesera en España. Esa “historia de vida conecta con el significado de Milagros y con el concepto de la campaña, centrado en transformar lo ordinario en extraordinario, reflejando a una mujer que ha superado giros importantes y construido su camino”, cuenta Rojas.

Este domingo, tanto en las redes sociales de la marca colombiana como en las de Rodríguez, se anunció la campaña en la que venían trabajando desde hace aproximadamente un año y medio. Para materializar los videos y fotografías que ya suman más de dos millones de reproducciones en redes sociales, lo primero que hizo Milagros fue ponerse en contacto con el equipo de Georgina. En ese intercambio inicial de correos electrónicos, Rojas relata que una de las primeras exigencias fue garantizar que los productos fueran libres de sal, parabenos y cien por ciento naturales. Sin embargo, este último requisito no se cumplía, ya que “en cosmética se requiere industrializar los productos para garantizar estabilidad y conservación a aquellos que los utilicen”. Lo que sí pudo asegurar la empresa es que contaban con el respaldo científico necesario y que cumplían con las otras dos condiciones. Después de recibir luz verde en esa etapa, el equipo de Rodríguez indicó que el siguiente paso era que ella probara los productos, un proceso clave para aprobar la colaboración. El lanzamiento corresponde a la línea Milagros Professional, compuesta por un shampoo, un acondicionador y un tratamiento, dirigida especialmente a cabellos procesados por tinturas, alisadores o el uso constante de herramientas térmicas que necesiten recuperación.

Pero además de los productos de los que sería imagen, Georgina pidió probar la línea de cebolla, una de las más conocidas de Milagros. Después de las pruebas, su equipo confirmó su participación, convirtiendo a una figura de talla mundial en la embajadora internacional de la marca, que en 2024 había tenido como imagen oficial a la exreina de belleza Paulina Vega. La grabación de la campaña publicitaria se realizó en Venecia, Italia, aprovechando la asistencia de la modelo al Festival de Cine de Venecia. Además de la participación de Georgina, el rodaje —que duró alrededor de siete horas— contó con Patrick Ta, maquillador de Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima y Kendall Jenner, entre otras celebridades. La dirección estuvo a cargo de Damien Krisl, quien ha trabajado con marcas como Louis Vuitton, Yves Saint Laurent y Swarovski. De esta experiencia, Rojas destaca la sencillez y disposición que caracterizan a Georgina. Como anécdota, cuenta que incluso compró y compartió pizza con todo el equipo y se mantuvo atenta a quienes trabajaban en la producción. Durante la grabación del comercial, Rodríguez también aprovechó para dar su opinión sobre los productos colombianos, de los que destacó la suavidad, el aroma y su buen desempeño frente a las exigencias del agua en Arabia Saudita, donde vive actualmente por el trabajo de su esposo, Cristiano Ronaldo.

Aunque Rojas asegura que todavía no se han comunicado con la influencer para conversar sobre el éxito de la campaña, el impacto ha sido positivo. Ahora, uno de los principales objetivos es aprovechar ese alcance para abrirle las puertas a Milagros en otros países y encontrar la manera adecuada de llegar a esos mercados. Georgina será la imagen de la empresa antioqueña durante un año completo, por lo que en las redes sociales de ambas continuará apareciendo contenido relacionado con esta colaboración. Además, la marca planea seguir lanzando productos que conquisten tanto a nuevos clientes como a quienes la han acompañado durante años. “Aunque este es un logro para nuestra marca, el éxito que ha tenido la colaboración de Milagros y Georgina Rodríguez demuestra la capacidad de la industria cien por ciento colombiana para competir globalmente y servir de inspiración para otros emprendimientos”, concluye Rojas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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