Pastor gringo ayuda en finca de Caldas a embarazadas en riesgo: conozca su historia

Desde 2019, en una casa campestre de Caldas, Antioquia, el programa Casa Ester les ofrece a embarazadas sin red de apoyo definida hospedaje, alimentación, asesoría psicológica y formación en oficios. El proyecto hace parte del trabajo social del pastor Brian Miller, un estadounidense que vive hace 23 años en Colombia y está empeñado en cambiar la imagen que tienen los “gringos” en Medellín, relacionada con el turismo sexual y el consumo de drogas.

Miller, que tiene estudios en liderazgo, trabaja con su familia y un equipo en programas dirigidos a población vulnerable. La Iglesia Transformación Global, con sede en Sabaneta, es la congregación que él lidera. Desde 2017, él y sus voluntarios entregan alimentos a los habitantes de calle del centro de Medellín. Y fue precisamente en una de esas jornadas, que una embarazada le dijo a Miller que le ayudara. Ese encuentro con el rostro de la necesidad lo llevó a pensar en juntar recursos para tener un sitio dedicado a las madres vulnerables.

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Casa Ester hace referencia al personaje bíblico que salvo al pueblo judío de una masacre planeada en la corte del rey persa Jerjes. Ella misma llegó a ser la reina de ese imperio, según el relato bíblico. Miller dice que el objetivo de su trabajo consiste en que las embarazadas que estén en su proyecto se conviertan en reinas al alcanzar la independencia económica y no se vean en la obligación de mendigar en las calles y los semáforos.

Emma Arias, coordinadora de Casa Ester, le dijo a EL COLOMBIANO que la edad no es un impedimento para que las mujeres reciba la ayuda. Según ella, el principal criterio de escogencia de las beneficiadas es que no reciban ayuda y estén en embarazo. También se evalúan sus condiciones particulares y su disposición para modificar su proyecto de vida. El programa no recibe habitantes de calle y analiza el consumo de sustancias psicoactivas para determinar si la situación permite una convivencia segura con las demás residentes. Emma dijo que sí reciben mujeres consumidoras, siempre que no presenten un nivel de abuso de sustancias que impida su participación en el programa.

Las mujeres llegan por diferentes vías. Algunas son remitidas por trabajadores sociales de hospitales o por organizaciones sociales; otras conocen el programa por recomendación de otras personas o por anuncios en las redes sociales. Además, el equipo de Miller sigue repartiendo comida en el centro, por lo que a veces encuentra candidatas para el programa.