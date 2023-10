“Ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar”, dice la nota, que cierra con la expresión “Cheers to the resistance! (¡Salud a la resistencia!)”.

Otro grupo de fans argentinos, pero del grupo coreano de k-pop BTS, también repudió el miércoles los “dichos de odio y xenofobia” de Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Milei, quien dijo que el nombre de la banda le remitía a una “enfermedad de trasmisión sexual”.