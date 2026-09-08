La iglesia que reunió a Falcao, Ana María Estupiñán y otros famosos: el legado de Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca

En ese camino, la congregación convocó a figuras públicas de los mundos del deporte, la política, el humor y el entretenimiento que encontraron allí algo que buscaban.

Casa Sobre la Roca, la iglesia que Silva-Silva fundó en 1987 en Bogotá junto con su esposa Esther Lucía Ángel, comenzó con 72 personas y creció hasta tener hoy 36 sedes en cinco países.

La muerte del pastor Darío Silva-Silva , ocurrida la noche del pasado domingo , devuelve la atención sobre una de las congregaciones evangélicas más influyentes de Colombia.

Radamel Falcao García, el delantero colombiano más reconocido internacionalmente de su generación, asistió a Casa Sobre la Roca junto con su esposa Lorelei Tarón.

Para Falcao, la congregación fue una de las formas más visibles de expresar una fe que siempre mantuvo en primer plano, incluso en los momentos más exigentes de una carrera que lo llevó por los mejores clubes de Europa.

Viviane Morales, una de las parlamentarias más influyentes del país en las últimas décadas, y su exesposo Carlos Alonso Lucio también encontraron en la iglesia de Silva-Silva un espacio de comunidad.

Se dice que fue el propio pastor quien los casó, lo que da cuenta del nivel de cercanía que algunos líderes políticos desarrollaron con la congregación.

El expresidente Juan Manuel Santos también asistió en varias ocasiones como invitado especial a eventos realizados en la iglesia durante sus períodos de gobierno.

Por otro lado, el comediante José Ordóñez es uno de los casos más llamativos de transformación dentro de la congregación. De ser un feligrés activo pasó a predicar en varios eventos de la iglesia y hoy es pastor.

Don Jediondo, otro de los humoristas más conocidos del país, también estuvo vinculado a Casa Sobre la Roca. El presentador Hernán Orjuela y el cantante Moisés Angulo completan una lista de figuras del entretenimiento que encontraron en la congregación un espacio de fe.

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Además, se supo que Tatiana Castro Abuchaibe, exseñorita Colombia, encontró en Casa Sobre la Roca un camino que la alejó del mundo de la belleza y la modelaje para acercarla a la predicación y la conferencia. Su vinculación con la congregación marcó una transformación personal que ella misma ha descrito como central en su vida.

La actriz Ana María Estupiñán, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana reciente, también ha estado vinculada a la comunidad fundada por Silva-Silva.

Estupiñán ha compartido en sus redes sociales contenidos relacionados con su fe y ha participado en actividades juveniles de la iglesia, integrando su vida pública con su práctica religiosa de una manera que sus seguidores han seguido de cerca.