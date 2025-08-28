El exactor Bruce Willis tuvo que ser trasladado a un hogar especializado para tratar su demencia

El exactor estadounidense Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, vive actualmente en un hogar adaptado a sus necesidades, separado del entorno familiar. Así lo confirmó su esposa, la modelo Emma Heming Willis, en una entrevista con la periodista Diane Sawyer.
Heming describió la decisión como “una de las más difíciles” de su vida, pero aseguró que era lo mejor tanto para el protagonista de Die Hard como para sus hijas, según dijo en la entrevista para el medio ABC News.
“Sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas. Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, dijo la modelo británica, quien desde hace más de dos años acompaña al actor en su proceso médico.