¿La Tierra está cambiando de forma? Así se está dando la metamorfosis invisible de nuestro planeta

Aunque bajo nuestros pies la superficie terrestre parece un cimiento inamovible, el planeta se encuentra en una continua y acelerada transformación geométrica. Y no, no es el video que salió hace varios meses de la Nasa que “mostraba el globo terráqueo deformado” y que se hizo viral. No, ese video se trató de un “geoide”, la forma que adoptaría la superficie de un océano debido al campo gravitatorio terrestre. Lo que se conoció recientemente fue un estudio liderado por el geólogo Christopher Kotsakis, de la Universidad Aristóteles de Salónica (Grecia), y publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, que analizó más de dos décadas de registros de la red del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) entre 1997 y 2015. Le puede interesar: Este es el nuevo telescopio con el que la NASA quiere develar los misterios de la materia oscura A diferencia de lo que por muchos años imaginamos, que esta Tierra era una esfera perfecta, nuestro planeta es un cuerpo elástico que se deforma de manera constante por las fuerzas físicas y los desplazamientos de masa a escala global; por lo menos eso dice la investigación. Entonces, con esta información, los científicos comprobaron que las regiones polares se están elevando progresivamente, pasando de una velocidad de ascenso de 0,5 milímetros al año a finales de los años noventa a casi 1 milímetro anual hacia el año 2015 y, en contraste, las latitudes bajas y tropicales alrededor del ecuador registran un hundimiento o “subsidencia de magnitud equivalente”.

En otras palabras, esta expansión por los polos y esta contracción ecuatorial están reduciendo el histórico achatamiento de la corteza rocosa, haciendo que la superficie sólida del planeta se vuelva progresivamente más esférica. La causa fundamental de esta alteración física radica en el calentamiento global y la consiguiente pérdida masiva de hielo en los escudos de Groenlandia y la Antártida. Justo la semana pasada, el registro de datos satelitales más largo jamás reunido sobre el cambio en las capas de hielo reveló que Groenlandia y la Antártida han perdido una escalofriante cifra de 11 billones de toneladas de hielo desde la década de 1970, elevando el nivel del mar a escala global en más de tres centímetros. Puede leer: Científicos recrearon un “mini Big Bang” para estudiar cómo era la materia en los primeros instantes del universo Sin embargo, estos nuevos hallazgos también destacaron que la historia no se reduce simplemente al derretimiento del hielo en la superficie. Los glaciares que drenan estas vastas capas heladas también fluyen más rápido, canalizando enormes cantidades de hielo directamente hacia el océano. Juntas, Groenlandia y la Antártida son responsables en la actualidad de alrededor de una cuarta parte del aumento global del nivel del mar. A este proceso secular provocado por el deshielo se le suman las oscilaciones estacionales naturales generadas por la atmósfera y el ciclo del agua. “Investigaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Nasa explican cómo durante el mes de marzo la acumulación de nieve sobre Eurasia y América del Norte desplaza el centro de masa de la Tierra aproximadamente 3 milímetros hacia el Polo Norte”, explicaron especialistas.

La paradoja entre la redondez rocosa y la gravedad planetaria

Uno de los hallazgos más reveladores de la geofísica moderna es la aparente contradicción entre la forma sólida de la Tierra y la configuración de su campo gravitatorio, porque “mientras que la superficie rocosa que pisamos se está volviendo físicamente más redonda debido al rebote polar, el geoide —la superficie matemática que describe la fuerza de gravedad a partir de la distribución total de masa del planeta— se está volviendo gravitacionalmente más achatado”, asegura el estudio. Esto se da debido a que el agua de deshielo trasladada hacia la “cintura” ecuatorial aumenta la concentración de masa en el centro del globo, ensanchando la huella gravitacional del planeta mientras la roca reacciona en sentido inverso.

Más del deshielo

Las pérdidas de hielo comenzaron a acelerarse drásticamente a partir de la década de 1990. Groenlandia, que estaba cerca del equilibrio en la década de 1970 (lo que significa que las ganancias y pérdidas de hielo eran iguales), vio cómo su pérdida anual de hielo aumentó de unos 60.000 millones de toneladas en los años 80 a 264.000 millones de toneladas en la década de 2010, un decenio marcado por episodios repetidos de derretimiento estival extremo. La Antártida siguió una trayectoria similar, con pérdidas anuales que pasaron de unos 48.000 millones de toneladas en los años 80 a 202.000 millones de toneladas en los años 2010. Sin embargo, a diferencia de Groenlandia, la pérdida neta de hielo en la Antártida estuvo impulsada por completo por el derretimiento provocado por el océano y la aceleración de sus glaciares efluentes. En la Antártida Occidental, la descarga de hielo ha aumentado en cada década del registro satelital, impulsada en particular por el aceleramiento de los glaciares Pine Island y Thwaites. Más recientemente, entre 2020 y 2023, se ha registrado una desaceleración en la pérdida general de hielo. En la Antártida, nevadas inusualmente intensas en la Antártida Oriental añadieron suficiente hielo para compensar parte de las pérdidas de los glaciares en otras partes del continente. Puede leer: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? En Groenlandia, una serie de veranos relativamente suaves ha reducido de forma sustancial el derretimiento superficial, reduciendo aproximadamente a la mitad la cantidad de hielo perdido por esta vía. No obstante, los científicos advierten de que estos cambios representan variaciones a corto plazo más que una inversión de la tendencia a largo plazo. Las capas de hielo se mantienen en un estado de pérdida neta, y las fluctuaciones interanuales en las nevadas, las temperaturas y el flujo de los glaciares pueden enmascarar temporalmente el patrón más amplio de pérdida continuada de hielo. Por otra parte, los hallazgos subrayan el papel central de las capas de hielo en el futuro aumento del nivel del mar. Su respuesta a un clima cada vez más cálido es la mayor fuente individual de incertidumbre en las proyecciones del nivel del mar: las estimaciones más elevadas del aumento del nivel del mar global para el año 2150 se multiplican por un factor de 2,6 una vez que se contabiliza el riesgo de inestabilidad de las capas de hielo. *Con información de Europa Press

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