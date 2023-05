Jóvenes antioqueños viajarán a Estados Unidos a aprender de neurociencias y alzhéimer

A finales de mayo los jóvenes Sara Nieto Isaza, María Paulina Currea Gómez, Luis Rendón Orozco y Juan Pablo Castaño Ocampo viajarán a Estados Unidos a la Universidad de Florida como parte del programa Partner Institutions Exchange - Neuroscience, STEM and Advancement del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas.

Los jóvenes estarán durante 12 semanas en esta pasantía internacional donde vivirán experiencias que les permitirán el acceso a formación especializada en neurociencias, especialmente en desarrollos novedosos para el alzhéimer.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es cómo aplicar los conocimientos teóricos que ya tenía, porque una cosa es estudiar, leer y otra es hacer. Esa es la primera expectativa que tengo, cómo será aplicarlo, cómo obtener un resultado, un impacto en una enfermedad como lo es el alzhéimer”, comentó Sara Nieto.

El intercambio es posible al CES ser seleccionado -junto a otras 31 instituciones de educación superior del mundo- en este programa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Vamos a aprender mucho y a aprovechar estos espacios y laboratorios y programas para poder crecer. Es una gran oportunidad de poder aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo en la carrera, pero ahora con enfoques más prácticos, otras personas, otros conocimientos que nos permitirán tener un enfoque más aplicado”, añadió Luis Rendón.

Este programa también fomenta la capacitación e intercambio de estudiantes y docentes en soluciones climáticas, energía sostenible, transformación digital, salud, industrias creativas y STEM junto con el apoyo del Minciencias.