¿Por qué Enrique y Meghan, duques de Sussex, duraron seis años sin volver al Reino Unido?

El pasado miércoles 26 de agosto, el príncipe Enrique y Meghan aterrizaron en Birmingham con sus hijos Archie y Lilibet, en un viaje que marcaba su regreso más largo al Reino Unido desde que en 2020 anunciaron su salida de la familia real. Seis años sin instalarse en el país donde Enrique nació y creció no fueron un accidente ni una coincidencia. Fueron el resultado acumulado de una disputa legal sobre seguridad, una ruptura familiar que llegó a los tribunales y a la televisión, y un distanciamiento con la prensa que el propio Enrique vincula directamente con la muerte de su madre.

El problema de la seguridad

El obstáculo más concreto y el que Enrique citó explícitamente durante años fue la protección policial. Tras perder su estatus como miembro activo de la familia real, perdió también el derecho automático a escolta del Estado británico. Intentó revertir esa decisión por la vía judicial y no lo logró. “Me resulta imposible llevar a mi familia de regreso al Reino Unido de forma segura”, afirmó. El Ministerio del Interior respondió que el sistema es “riguroso y proporcionado” y que las decisiones corresponden a un comité con representantes del Gobierno, la Policía Metropolitana y la Casa Real. La disputa quedó sin resolución favorable para Enrique, y sin seguridad garantizada, el regreso prolongado era inviable en sus propios términos.

La ruptura con la familia

La salida de 2020 no fue una separación limpia. En enero de ese año, Enrique y Meghan anunciaron su intención de apartarse de las funciones de primera línea y obtener ingresos propios en Estados Unidos, planteando inicialmente mantener un vínculo de apoyo con la monarquía. La entonces reina Isabel II convocó una reunión en Sandringham y determinó que no era posible un papel parcial. En 2021, Isabel II retiró a Enrique sus títulos militares y patronazgos reales. La salida quedó consolidada. Lo que vino después agravó el distanciamiento. La entrevista con Oprah Winfrey en 2021 incluyó la denuncia de un comentario sobre el tono de piel de Archie antes de su nacimiento y el relato de un conflicto entre Meghan y Catherine durante los preparativos de la boda. El documental de Netflix y las memorias Spare añadieron más leña: Enrique afirmó que Guillermo lo agredió durante una discusión relacionada con Meghan y calificó a Camila de “peligrosa” por su relación con la prensa. La relación entre los hermanos permanece distanciada y, según informaciones de prensa, ambos dejaron de mantener contacto habitual. No estaba claro si Guillermo y Catherine fueron informados de su regreso.

La sombra de Diana

Detrás de la tensión con la prensa hay una historia más larga. Diana murió en 1997 en un accidente en París mientras el vehículo en que viajaba intentaba alejarse de los fotógrafos. Enrique ha responsabilizado en distintas ocasiones a los medios de comunicación por la presión ejercida sobre su madre. Esa historia personal alimentó su enfrentamiento judicial con la prensa británica: en el caso contra The Sun, el acuerdo incluyó una disculpa “plena e inequívoca” por la “grave intromisión” en su vida privada y en la de Diana. Volver al Reino Unido significaba volver al territorio de esa prensa, sin la protección que consideraba necesaria. El regreso responde principalmente a una razón práctica: la escolarización de sus hijos. Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, fueron matriculados en un colegio británico cuya ubicación no ha sido divulgada por motivos de seguridad. La pareja se instala en una residencia privada fuera de Londres, conservando además su casa en Montecito, California, y una vivienda en Portugal. El terreno fue preparado con cuidado. En julio, Enrique y Meghan realizaron una visita privada en la que se reunieron con el rey Carlos III en Highgrove. Fue el primer encuentro entre Carlos y sus nietos en cuatro años. Lea también: Georgina Rodríguez habría adoptado legalmente a los tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo: esto se sabe El rey fue informado de los planes de regreso y, según la agencia Press Association, “agradece la oportunidad de ver más a la familia en el ámbito personal”. No se prevén modificaciones en el estatus de los duques, que continuarán sin desempeñar funciones oficiales. El regreso tampoco llega solo. Charles Spencer, tío materno de Enrique y hermano de Diana, anunció la publicación de un libro sobre su hermana titulado Swan Song: Diana, My Sister, previsto para el 22 de septiembre. Enrique y su familia visitaron Althorp, la residencia de Spencer donde está enterrada Diana, durante el viaje de julio, pues el 30.º aniversario de la muerte de Diana se acerca. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: