“Fue algo familiar que se salió de las manos”: la historia del hombre que se volvió viral por vestirse de rosa para ver Barbie

“Mi hija me lanzó un reto: ¿a que no te atreves a ir vestido de rosa? ¿O te da vergüenza? Le contesté: ‘no pues, vergüenza te va a dar a ti’”, contó Rodríguez a BBC Mundo.

La idea, en principio, era que llevara apenas una camisa rosada con su pinta tradicional, pero al momento de arreglarse para salir, su hija se puso el tutú y la preguntó si se atrevía a ponerse uno también. Eleazar no tuvo problema. Así, se puso el tutú para complacer a su hija, pero se terminó volviendo viral.