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EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube

¿Cómo se están adaptando los medios tradicionales a Youtube? Esa pregunta la trabajó el informe IAD 2026 comparando cómo los medios tradicionales de 22 países se están adaptando a esta red.

  • Este es uno de los estudiso en los que se graban varios programas que se emiten en YouTube. FOTO EL COLOMBIANO
    Este es uno de los estudiso en los que se graban varios programas que se emiten en YouTube. FOTO EL COLOMBIANO
  • Así luce la página de EL COLOMBIANO en YouTube. FOTO Captura de pantalla.
    Así luce la página de EL COLOMBIANO en YouTube. FOTO Captura de pantalla.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 60 minutos
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El estudio mide a 22 países, en un periodo que va de enero a agosto de este 2026. Se trata del IAD 2026, que analiza la transformación digital de los medios tradicionales y concretamente compara cómo estos medios –en 22 países– se están adaptando a YouTube a partir de cinco dimensiones clave: crecimiento de views, crecimiento sostenido, crecimiento de suscriptores, APV (rendimiento del contenido) y views.

“No solo quién evalúa quién obtiene el score más alto, sino cómo se están adaptando a YouTube los canales según su origen: Prensa, Radio o Televisión”, explica el especialista Guillermo Nanni, analista senior del ecosistema mediático digital y de la conversación pública y director de Comunicación de la Universidad Austral.

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En el estudio, la prensa obtiene un IAD promedio de 66,8. “Su rasgo más destacado aparece en el crecimiento de views (83,1), mientras que presenta mayor margen de desarrollo en APV (50,6) y escala de views (51,7)”, precisaron.

En ese listado de prensa, EL COLOMBIANO lidera el ranking en el país con un score de 81,0.

InfogrÃ¡fico
EL COLOMBIANO lidera en el país el ranking del índice de adaptación digital en Youtube

Explica Nanni que el gráfico incluye a los canales que alcanzaron el mayor IAD de su origen en cada país y que en realidad no parece haber un único camino para adaptarse a YouTube. “Prensa, Radio y Televisión parten de activos diferentes y muestran fortalezas distintas. El desafío no consiste simplemente en trasladar contenidos a la plataforma, sino en comprender y aprovechar sus propias lógicas de crecimiento, rendimiento y escala”

Así es el canal de YouTube de EL COLOMBIANO

Así luce la página de EL COLOMBIANO en YouTube. FOTO Captura de pantalla.
Así luce la página de EL COLOMBIANO en YouTube. FOTO Captura de pantalla.

El canal de YouTube de EL COLOMBIANO lo nutre un equipo audiovisual –que trabaja constantemente en la producción de contenido en tiempo real– en unión con toda la sala de redacción en sus diversas áreas informativas. “El equipo de la sala de redacción se integra y genera contenidos en sinergias y de ahí salen formatos como Mesa Central, Línea de Gol, Revelaciones del bajo mundo, El estudio de..., Café Generación y también trabajamos los video editoriales de la dirección y las entrevistas en la sala de redacción con personalidades de la vida pública y política del país”, cuenta Sebastián Carvajal, editor de video.

EL COLOMBIANO entendió desde el comienzo que no era migrar los contenidos nativos: “Nosotros nos tomamos el tiempo de entender la dinámica de YouTube, los lenguajes de los formatos y a muchas piezas pensadas para el impreso o para la página web del periódico se les hace un tratamiento de adaptación y las llevamos a unos formatos digitales propios de YouTube y ahí es donde se ve una verdadera adaptación de contenidos de la prensa que se modifican y se llevan a una pieza audiovisual”.

El año pasado, EL COLOMBIANO recibió una placa desde YouTube por llegar a los 100.000 suscriptores porque el canal se renovó en los últimos años y empezó de cero. “Hemos logrado esa certificación, en este momento estamos llegando a los 200.000 suscriptores y la meta es conseguir 1.000.000. Pero nosotros tenemos contenidos muy vistos para 190.000 suscriptores, algo que también analizamos constantemente”, concluyó Carvajal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué mide el informe IAD 2026?
Este informe analiza la transformación digital de los medios tradicionales y concretamente compara cómo estos medios –en 22 países– se están adaptando a YouTube a partir de cinco dimensiones clave: crecimiento de views, crecimiento sostenido, crecimiento de suscriptores, APV (rendimiento del contenido) y views.
¿Cómo le fue a EL COLOMBIANO en este ranking?
En prensa, EL COLOMBIANO fue destacado como el medio tradicional en Colombia –en el área de prensa– que mejor se está adaptando a YouTube y en la región aparece en el lugar número 11.
¿Cuál es el canal de YouTube de EL COLOMBIANO y qué formatos tiene?
@PeriodicoElColombiano_ es la cuenta de este diario en YouTube y alli pueden encontrar formatos como Mesa Central, Línea de Gol, Revelaciones del bajo mundo, El estudio de..., Café Generación, los videoeditoriales de la dirección, entrevistas de cultura y entretenimiento y también las entrevistas en la sala de redacción con personalidades de la vida pública y política del país”.

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