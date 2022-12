“Papi, mira, 25, pa’ pasar guayabito. Mucha fiestica ayer entonces ve, mirá”, le dice Maluma a quien lo está grabando mientras sirve de una gran olla de sancocho una presa de pollo acompañada de caldo en un plato desechable.

“Pa los que no saben, this is sancocho”, dice con acento jocoso el artista paisa mientras quien lo graba ríe fuertemente. “¿Ese es el santo de los cochos?”, le pregunta el interlocutor al cantante, a lo que este responde: “claro, mírame esa presa”, mientras termina de dejar en su plato un muslo de pollo.