Origami: el amor en una figura de papel

Lejos de parecerse a un corazón humano, el símbolo de este órgano se entiende prácticamente en cualquier lugar del planeta.

Publicidad

El libro The Shape of the Heart de Pierre Vinken sugiere que algunas de las primeras representaciones de las que se tiene registro en Europa fueron triangulares.

A pesar de que se hicieron toda clase de estudios de anatomía para conocer el corazón, la representación se ha arraigado de manera profunda. Vinken dice que se dibujaba con la forma de una piña o un cono, de esos que caen de los árboles, y por lo menos en unos 2.500 años no ha habido muchos cambios en esa esencia triangular. El origen del ícono se rastrea hasta los griegos y un texto en el que Aristóteles describió cómo creía que era su forma.

Según ese texto, fue desde el siglo XIV, especialmente en el arte italiano, que se empezó a representar de la manera como se le reconoce en la actualidad.

Usted puede hacerlo

Publicidad

El origami, que se ha inspirado en el mundo para darle su toque desde el papel, tiene su versión. Es una figura fácil de hacer y para compartir entre grandes y niños.

Aquí van las instrucciones de esta figura, le mostramos cómo puede construir un corazón con una hoja. Ya que no se dan besos, entregue el corazón.