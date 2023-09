La cantante británica Dua Lipa, cautivó a sus seguidores colombianos al revelar su pasión literaria por la obra maestra del escritor Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”.

Service95, el boletín semanal de estilo de vida fundado en 2021 por la artista, publicó las fotografías de la cantante sosteniendo el libro: “estamos muy emocionados de anunciar la lectura mensual de octubre de Dua: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez”, comentó el portal. En un emotivo comentario, Dua Lipa compartió su profunda admiración a la novela.

“Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, expresó la artista, demostrando su admiración por la obra de García Márquez.

