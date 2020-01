En el día de la depresión, ¿qué hacer si su ánimo baja?

No es lo mismo una tristeza profunda a un diagnóstico de depresión. De hecho cada diagnóstico de esta enfermedad mental que afecta a más de dos millones de personas en Colombia puede ser diametralmente distinto a otro. Hay personas que desarrollan depresión con ansiedad; en otros se da la melancolía o los problemas de atención, según describe Cristian David Upegui, psiquiatra de la Facultad de medicina de la Universidad de Antioquia.

Más allá de las controversias respecto a si la depresión se hace (factores ambientales) , o si se nace con ella (explicación biológica), esta es una experiencia que implica un malestar que pasa por el cuerpo. Esto es clave porque de acuerdo a nuevas evidencias científicas, el cuerpo también puede tener un papel relevante en la recuperación.

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

“Otra manera de entender qué es la depresión es verla como una pérdida de la energía vital”, agrega Upegui. En cada caso es diferente, por eso las experiencias personales no siempre aplicarán a otros individuos. En algunos casos se manifiestan con llanto, tristeza, angustia, desesperación, dolores del cuerpo (de espalda, de cabeza), tensiones musculares, mareos, cansancio, insomnio, anorexia o dificultades respiratorias.

Entonces es apenas natural que una persona con un diagnóstico como este quiera permanecer en la cama o le cueste salir, pierda el deseo sexual y el apetito. No obstante, sí hay algo que puede hacer un paciente para aportar a su recuperación.

Así no quiera, levántese

Alrededor de un diagnóstico de depresión y al no entender la situación, más de un familiar podría aconsejar al afectado salir de la cama o no darle mucha importancia a su situación. Sin embargo, esta recomendación no suele darse de la manera más amable, ni tampoco se sugiere, sino que el tono, en algunos casos, es mandatorio. Ese es el problema.

Upegui agrega que recientes investigaciones han demostrado que la “activación conductual” hace parte importante (de hasta un 30 %) de la recuperación de paciente.

Hay algo que los psiquiatras grafican a los familiares del paciente para ayudarles a explorar cómo lograr el equilibrio entre valorar y entender al otro e invitar al cambio. Upegui da ejemplos de las cosas que debe decir alguien que enfrenta a un familiar, allegado o conocido en medio de un episodio depresivo: “Usted le puede decir por ejemplo: yo entiendo que estás apagado, que no quieres comer, que no tienes energía porque la depresión te lo produjo, pero, y qué tal si intentamos pararnos a las 8 am y tomarnos un café juntos, intentémoslo mañana”.

Esta es la diferencia entre una visión paternalista que le dice al paciente que “se tiene que parar de la cama”. La referida por el psiquiatra es una visión más deliberativa en la cual se invita al otro a generar un cambio, pero antes de eso, entendiéndolo y validando sus emociones.

Normalmente una tristeza se da como una señal de que se requiere descanso y se debe dejar ir lo que pasó. “Pero como la depresión es una forma de tristeza patológica donde el estado de ánimo está apagado, esa tristeza no sirve de nada. No obstante, si se empiezan a incluir actividades en el día como tomar un café, ver una película, una caminata corta o una comida así no las disfrute, eso ya estará aportando del 10 al 30 % de la mejoría”.

La tristeza como mensaje

Las emociones básicas (tristeza, alegría, asco, sorpresa, rabia) tienen una función de comunicar. En el caso de la tristeza, agrega Upegui, uno de sus mensajes es pedir ayuda, contarle al otro que se le necesita. No obstante esta situación angustia con facilidad a los familiares que en muchos casos buscan erráticamente acelerar el proceso de recuperación.

El psiquiatra Upegui deja varias recomendaciones para los que no saben cómo tratar con una persona que vive un episodio depresivo:

1. Active los oídos y hable menos. Diga lo que piensa al final y luego de escuchar al que está sufriendo. Su papel es acompañar, no enjuiciar.

2. Valide sus emociones. “Cuando usted valida la emoción el otro se desarma, cuando la confronta, el otro se arma”, enuncia Upegui.

3. No mida la experiencia del paciente a partir de la suya.

4. Empújelo a que avance sin tumbarlo. Se ha encontrado evidencia contundente de que modificar el comportamiento del sujeto es parte importante de su recuperación (activación conductual). Normalmente la gente dice que hará las cosas si se siente bien, pero Upegui asegura que hay una vía inversa, si hace las cosas, eso puede ayudar a que gradualmente se sienta mejor. Eso sí, recuerde la sugerencia de incitarlo a salir de la cama con compasión y amor, no de manera autoritaria.

5. Finalmente tenga en cuenta que algunos de los factores que se han probado como protectores para la depresión son: una red de apoyo presente, diversificar la vida y no caer en la monotonía, flexibilizarse ante la vida y sus cambios, tener metas que no sean sobreexigentes o culpabilizadoras, cultivar la felicidad compartida, conocer su cuerpo y alimentarlo de acuerdo a sus necesidades puntuales.