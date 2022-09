Así lo hizo. Estuvo en el trono —desde el que asumió funciones políticas y protocolarias— un total de 70 años y 214 días, hasta el momento de su muerte. Esto la convirtió en la monarca con el reinado más longevo en la historia del Reino Unido, aunque no de la historia mundial.

La reina dejó de criar corgis al cumplir 90 años para no dejarlos huérfanos tras su muerte. El fallecimiento en 2018 de Willow, el último de los corgis que había domesticado ella misma, acabó con la dinastía.

La portada del single de Sex Pistols de 1977, “God Save The Queen”, con el rostro de la joven reina, cuyos ojos y boca estaban ocultos por los nombres del grupo y su exitosa canción, es una de las imágenes más conocidas del movimiento punk.

Portada del álbum “God Save The Queen”, de Sex Pistols.

Portada del álbum “God Save The Queen”, de Sex Pistols.

Su autor, el artista británico Jamie Reid, también creó una versión en que la cara de la monarca tenía un imperdible en el labio y esvásticas en lugar de pupilas.

Se han escrito muchas otras canciones sobre la reina, como “Elizabeth My Dear” (1989), del grupo de rock alternativo The Stone Roses. En esta canción, afirman que “no descansarán hasta que ella pierda su trono”.

Lea también: Se inicia el “Operativo Puente de Londres”, el protocolo tras la muerte de la reina

En 2005, el grupo británico de música electrónica Basement Jaxx presentó a una monarca salvaje que salía de noche por Londres, visitaba un club de striptease e incluso llegaba a las manos en el vídeo “You Do Not Know Me”.

6. Sus apariciones en televisión

Inconfundible con su sofisticado acento inglés y sus trajes de vivos colores, la reina ha sido personaje de dibujos animados, además de aparecer en programas de televisión y películas.