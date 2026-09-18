Cuestiones del querer y del amar, a propósito de amor y amistad

Por Sergio Molina
*Colaboración especial
El maestro preguntó:
—¿Cuál es el sentimiento que más une a las personas?
—El amor —respondimos en coro.
—El odio —advirtió el experto—. Ningún sentimiento hace que una persona se nos meta tanto en la cabeza —agregó—, incluso más que el amor.
Ello, ilustró la ligereza e ignorancia con la que interpretamos los sentimientos. El amor, tema del que casi todos decimos ser maestros; se queda en el olvido, en concepto vago o en praxis pasional e instintiva. Vale la pena aprender sobre él, aunque, quizás y como dijo Erich Fromm (1900-1980), en El arte de amar, “el amor no es un sentimiento fácil para nadie”.