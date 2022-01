Gripa, covid-19 y ómicron: las respuestas que debe saber

Ante la situación y tantas preguntas que hay por este nuevo pico (el cuarto), consultamos con especialistas, el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud para dar respuestas a dudas que usted puede tener en estos momentos:

1- ¿Cómo diferenciar síntomas de gripa y covid-19?

De acuerdo con Carlos Agudelo, infectólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y del Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, en la actualidad no hay forma de diferenciar clínicamente un cuadro viral, un cuadro gripal u otro virus con ómicron.

2- ¿Qué hacer si tengo gripa?

El infectólogo señala que si se presenta esto por estos días lo primero es considerar que puede ser un caso covid-19, por lo que es importante seguir las precauciones que existen para este tipo de pacientes.

3- Si presenta síntomas respiratorios, ¿qué hacer?

MinSalud recomienda practicar el aislamiento voluntario, vigilar los síntomas, comunicarse con la EPS, evitar el contacto físico con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y quedarse en casa (usar tapabocas si vive con alguien más).

4- ¿Cuándo acudir a la EPS o a urgencias?

Realmente cuando lo necesite. Es decir, si es una persona que tiene síntomas leves, no presenta signos de alarma (dificultad respiratoria, fiebre alta que no baja, vómitos excesivos o en general cualquier alteración del estado de consciencia), puede hacer teletrabajo o autoaislarse, lo mejor es evitar acudir a estos centros médicos debido a que se encuentran congestionados y asistir hace que quienes de verdad necesitan atención no puedan recibirla de forma oportuna.

5- ¿Cuándo debe hacerse la prueba?

Según los lineamientos del Ministerio de Salud, se la debe hacer toda persona que tenga síntomas (así sean leves), así como los contactos estrechos de pacientes que dieron positivo y que son asintomáticos.