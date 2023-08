Cuando Cris Castrillón sale a la pasarela, se roba la atención. Los pasos que da son largos, así como sus brazos. Su presencia se siente. Es modelo profesional andrógino, de 25 años. En la actualidad es de los modelos más cotizados en Medellín. Cris contó en este nuevo capítulo del pódcast Clóse (t) up su experiencia de vida como persona que tiene características físicas tanto masculinas como femeninas. Que fluye de manera natural en los dos universos.

“He hecho tantas cosas que jamás pensé que me ocurrirían, como entrar a Colombiamoda hace tres años”, dijo. Su primera aparición en la feria fue para una marca de lencería femenina. Desde 2022 hace parte de la agencia Informa Models que tiene más de 30 años de historia . “Fui el primer modelo que firmaron como chico y chica, he tenido una formación muy linda”.

Antes de salir a la pasarela siente que es como tirarse por un tobogán. El corazón le palpita más de lo normal. Siente un vacío, pero cuando entra al escenario olvida todo y vuela. Se entrega. “El mejor sentimiento que uno puede tener como modelo es cuando está en la pasarela”, contó.

Al inicio de su carrera como modelo andrógino sintió un choque fuerte, sobre todo con las modelos mujeres. “Muchas sentían que les estaba quitando oportunidades porque mis clientes más que todo me prefieren en mi versión femenina. Sin embargo, ya me conocen y entienden que les gano es por mi talento; las de mi agencia son un amor, me piden consejos, son felices con lo que puedo hacer”. Ha compartido pasarela con modelos reconocidas que alguna vez fueron sus referentes: Ariadna Gutiérrez, Gabriela Tafur, Mónica Hernández, entre otras.

En este episodio habló Aria Jara, mujer trans y protagonista de la película Los Iniciados: