Para el caso de la pandemia, en un análisis publicado en el portal MIT Technology Review a comienzos de mayo, se sugiere que, como sociedad, “estamos atravesando un trauma colectivo”, ya sea por la pérdida de seres queridos o por el rompimiento de un estilo de vida que no volverá.

Los esfuerzos de Slavson, señala el artículo, dieron lugar a la creación de la Asociación Americana de Psicoterapia de Grupo (Agpa, por sus siglas en inglés) en 1942. Desde ahí, la terapia colectiva ha buscado tratar a personas que han enfrentado las mismas situaciones traumáticas con el fin de resignificarlas con el apoyo de los demás y otras herramientas educativas y artísticas. Eso cuenta Alejandra Álvarez , especialista en psicología clínica. “Surgieron cuando los problemas eran tan graves y afectaban a tantos, que no se podía atender de a uno”, (ver Para saber más).

Ese tipo de momentos son los que se suelen ver en las películas y series cuando se habla de una terapia en grupo. A veces algunos van obligados a las reuniones y en otros casos las sesiones no parecen dar mucho fruto. Sin embargo, esa es solo una de las variadas formas que existen de hacer una terapia con otras personas.

Tal vez recuerde esa escena en la película Buscando a Nemo (2003) en la que los peces Marlin y Dory asisten a una reunión con unos tiburones. Es una especie de rehabilitación: “Soy un buen tiburón, no una máquina de comer, si voy a cambiar esa imagen, primero debo cambiar yo, los peces son amigos, no comida”, recita Bruce , uno de los personajes que empieza la sesión.

Hablar de lo vivido

¿Quién la necesita?

Pone como ejemplo el caso de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que aún días antes de su muerte se despertaban gritando porque nunca hablaron con nadie de lo que experimentaron en la guerra. “Con terapia colectiva ese tipo de episodios se pueden evitar”, enfatiza Gualteros y hace un llamado al autocuidado, es decir, no esperar que las iniciativas de terapias colectivas vengan solo del gobierno o los empleadores. Además de llevar hábitos saludables, que le ayuden a su mente (como la sana alimentación y el deporte), también puede reunirse con familiares, amigos y colegas a hablar sobre los aspectos traumáticos que ha dejado la pandemia en su vida.

Por eso, Santiago Gualteros , psicólogo, terapeuta infantil y magíster en psicología clínica de la Universidad Nacional, dice que las terapias colectivas se tendrán que hacer entre aquellos que perdieron un ser querido y no pudieron hacer el duelo convencional, por ejemplo, o perdieron su trabajo, y enfatiza que es necesario que desde ya el gobierno piense en cómo ayudar al personal de salud. Es costoso, pero advierte el análisis del MIT que “el precio de no hacer nada sería mucho mayor”.

Aunque la mayoría de personas han enfrentado las consecuencias de la pandemia, al menos en un aspecto de su vida, no todos desarrollarán estrés postraumático, aclara Alejandra. “Una cosa es tener angustia, tensión y preocupación y otra es que con el paso del tiempo la salud se comience a afectar con trastornos de ansiedad y depresión severos que requieran, incluso, ser medicados”, apunta.

Ese hallazgo lo relacionan con un estudio hecho después del brote del virus SARS en 2002, que concluyó que las enfermeras en China también fueron uno de los grupos más afectados psicológicamente. Claro, en JAMA se hace la aclaración de que la primera es una investigación limitada porque no se pudo hacer seguimiento en el tiempo de la evolución de los síntomas de los entrevistados y que “solo una investigación a largo plazo lo dirá”.

Un estudio publicado en la Journal of the American Medical Association JAMA el pasado 23 de marzo alerta sobre este impacto emocional. Encuestaron a 1.257 trabajadores de 34 hospitales en China y concluyeron que más del 70 % experimentó síntomas de ansiedad, depresión e insomnio, sobre todo en las enfermeras en Wuhan.

Una colcha de recuerdos

La psicóloga clínica Dennys del Rocío García, docente de la Universidad Javeriana, aclara que las sesiones no siempre deben ser dirigidas por un profesional. Claro, están los grupos de apoyo, que buscan complementar la terapia individual y son dirigidos por un psicoterapeuta que modera la sesión hacia la educación.

Esas sesiones se han hecho con víctimas del conflicto armado en Colombia, explica Stephany Muñoz. Las actividades van desde hacer un recuento de la vida con piedras y flores (momentos difíciles y bellos) para agradecer y ver las cosas buenas; hablarle a una silla vacía, para expresar emociones muy guardadas y perdonar a una persona que tal vez nunca se volverá a ver; hasta las colchas tejidas, donde cada uno borda su historia en un pedazo de tela que luego se unen para reconstruir una memoria colectiva.

“Mujeres desplazadas por el conflicto hicieron esa colcha y fue plasmar el dolor en escenarios en los que todos pasaron lo mismo y te van a entender. Imagínate contarle a alguien que terminaste con tu novio y esa persona nunca ha tenido una tusa, por ejemplo, por más que quiera no te va a comprender”, apunta Muñoz.

También están los grupos de autoayuda, que son dirigidos por los mismos pares. Se trata de encuentros periódicos, abiertos y autónomos y su función principal es crear una red de apoyo emocional. Allí no solo se habla de un trauma, también se danza, se escribe, se colorea y se teje “el dolor”.

El análisis del MIT sugiere, por ejemplo, escribir un diario de la pandemia como método de expresión. Después, ¿por qué no reunirse con otros que pasaron lo mismo para que cada uno lea su experiencia? La psicología ha probado el valor de tratar un trauma en grupo, así que no se sienta extraño si lo invitan a una sesión o si siente la necesidad de hablar con otros, finalmente, usted no es el único al que le pasó.