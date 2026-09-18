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Consejos para que sorprenda en Amor y Amistad

Observar cómo se viste, qué necesita, qué disfruta y hasta cómo organiza su casa, le puede dar pistas para elegir un regalo que realmente conecte con la persona que quiere sorprender.

  • FOTO MAGNIFIC.
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Maria Camila López Ramírez
Maria Camila López Ramírez
hace 40 minutos
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Hay regalos que parecen escogidos a última hora y otros que dejan claro que alguien puso atención. La diferencia no necesariamente está en el precio, sino en cuánto conocemos a quien los recibe.

Para Luisa Castro, asesora de imagen y estilista de moda, el estilo ofrece algunas de esas pistas: los colores, las siluetas, los accesorios y las prendas que una persona repite pueden revelar sus preferencias. Una persona clásica, por ejemplo, suele inclinarse por piezas atemporales y sobrias; una creativa puede incorporar colores, estampados o combinaciones menos convencionales; mientras que alguien de estilo natural prioriza comodidad y sencillez. “Regalar no es dar lo que a mí me gusta”, dice Castro.

Pero el estilo no es la única pista. Jessica Hernández, mentora de imagen y bienestar integral, propone observar, escuchar y conectar. El momento de vida también cuenta: quien acaba de ser mamá puede agradecer una experiencia de bienestar; quien está amueblando su casa puede valorar un objeto para ese espacio; y una persona práctica, probablemente, prefiera algo que realmente pueda incorporar a su rutina. “Siempre tenemos señales de lo que le gusta a la persona”, indica.

En esa elección también interviene el consumo. Para Diego Gómez Martino, experto en sociología del consumo, Amor y Amistad es un ritual alrededor de los afectos en el que conviven las demostraciones de cariño y las dinámicas comerciales. Las redes sociales, las tendencias y los influenciadores también participan en lo que terminamos comprando. Sin embargo, advierte, “no es ni negro ni blanco”: la fecha puede ser una oportunidad para celebrar los vínculos sin convertir el afecto en una compra automática.

Consumir también puede ser consciente

Gómez Martino señala que el consumo también plantea preguntas sobre sostenibilidad. Por esto, antes de sumar otro objeto, vale cuestionarse: ¿lo va a usar?, ¿lo necesita? A veces una experiencia, algo que resuelva algo o un producto de buena calidad puede tener mucho más sentido.

Tres pistas antes de comprar

1. Mire lo que repite

Un color, una silueta, un accesorio o incluso una marca que aparece una y otra vez dice más que una tendencia pasajera.

2. Escuche lo que dice

“Necesito...”, “me encanta...”, “algún
día quiero...”. Muchas veces el regalo ya fue mencionado; solo hay que haber prestado atención.

3. Piense en su momento de vida

El mismo regalo no funciona igual para alguien que vive solo, acaba de ser mamá o papá, está viajando, está adecuando su casa o tiene poco tiempo para sí mismo.

¿Cómo es la persona a la que quiere regalarle algo?

Responda según lo que le aplique a ese ser especial. ¡Ojo!, no se base en sus gustos.

1. Cuando sale de casa, lo que más suele cuidar es...

A. Que todo esté cómodo y funcione.

B. Que su apariencia tenga algún detalle especial.

C. Que haya algo diferente en cada ambiente que visita.

D. Que todo se vea limpio, sobrio y bien combinado.

2. En su clóset predominan...

A. Jeans, básicos, tenis y prendas versátiles.

B. Colores suaves, detalles delicados y accesorios.

C. Colores, estampados, texturas o combinaciones inesperadas.

D. Tonos neutros, prendas estructuradas y piezas atemporales.

Resultados

Mayoría A / Natural

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