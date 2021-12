La poliomielitis (conocida también solo como “polio”) fue erradicada en Colombia hace 30 años, es decir, desde 1991 no se registra un solo caso de polio salvaje. El último estuvo en Arjona, Bolívar.

Comenzar con fuerza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó en 1974 el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). A través de él y la inversión de más de 300 millones de dólares la viruela logró ser erradicada.

El último caso fue registrado en 1977 en Somalia, y para 1979 se certificó su erradicación a nivel mundial. “Luego se empezó a hablar de cuál sería la próxima enfermedad a erradicar y desde Rotary International se propuso que fuera la poliomielitis en vista de que causaba, para ese entonces, cerca de 350.000 casos de parálisis en niños (una de sus secuelas más impactantes, también conocida como “pierna seca”) a nivel mundial y uno que otro adulto cada año”, continúa Vélez.

Seis años después (1985), la OMS decidió no hacer parte de la erradicación de esta enfermedad en el continente americano en vista de que seguía comprometida con el PAI, que buscaba también la prevención de la tuberculosis, la difteria, la tosferina, el tétano y el sarampión. “Rotary sí se comprometió y empezó a recaudar fondos entre los rotarios del mundo y a recibir donaciones”.

Ese “no” duró poco. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud se pronunció a favor de erradicar la polio, y se creó una alianza contra la poliomielitis entre la OMS, los Rotarios, la Unicef y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU.

A nivel continental el último caso fue registrado en Perú, también en 1991. Tres años después la OMS, tras un largo proceso de documentación y verificación, certificó a la región como libre de la circulación de poliovirus salvaje.

Salvaje, ¿y doméstico?

Son tres los tipos de poliovirus. El tipo 2 fue erradicado a nivel mundial en 1999, el tipo 3 se notificó por última vez en 2012 en Nigeria y el tipo 1 sigue afectando en la actualidad a los países de Pakistán y Afganistán, dificultando así su erradicación en todo el globo.

Ahora bien, ¿por qué se hace la acotación de “salvaje”? Es probable que al hablar de este tema haya venido a su mente una imagen popular: la vacuna oral, en gotas, contra la polio. Esta, explica Carlos Guillermo Garcés, infectólogo pediatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, funcionaba con los tres serotipos vivos atenuados (con menos virulencia y poca capacidad de hacer daño).

Al tomarse, los virus atenuados llegan directamente al intestino (donde el virus salvaje se replica normalmente) y desencadena allí una respuesta inmune de calidad, simulando muy bien una infección natural.

En ese sentido, “un niño vacunado podía eliminar en las heces virus vacunales que a su vez podían enfermar a otra persona”. De hecho, continúa el docente, en el siglo XXI se han registrado algunos casos de polio (no salvaje) derivados de la vacuna.

¿Es eso preocupante? No. Estos registros e infecciones asociadas a la vacuna no implican la gravedad que sí puede presentarse con el polio salvaje. Incluso, el Ministerio de Salud y Protección Social, en un informe sobre vacunación, explica que el hecho de que un niño no vacunado entre en contacto con virus excretado por un niño vacunado puede contribuir positivamente a la inmunidad de rebaño.