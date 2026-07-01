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Cuide sus ojos de la radiación solar, le contamos cómo

Cuando esté al aire libre debe cuidar sus ojos de la radiación solar, además del reflejo del sol sobre superficies como el agua, la arena o el asfalto.

  • La radiación solar puede afectar especialmente a la retina y ser factor de riesgo de degeneración macular, según experta. Foto cortesía Europa Press / Miranza
    La radiación solar puede afectar especialmente a la retina y ser factor de riesgo de degeneración macular, según experta. Foto cortesía Europa Press / Miranza
Europa Press
hace 1 hora
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Por Europa Press

Por estos días se habla mucho de la ola de calor que azota a Europa y que también ha comenzado a sentirse en ciudades de Estados Unidos y otros países del mundo.

Mucho se dice de cuidar la piel y aplicar protector solar, pero, ¿y los ojos? La especialista de la compañía de salud ocular Miranza (en España), la doctora Lucía Galletero explica que la radiación solar “puede afectar especialmente a la retina”, y es que “se ha demostrado que la radiación ultravioleta daña el microambiente” de la misma “y constituye un factor de riesgo para enfermedades como la degeneración macular”.

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“La exposición prolongada al sol puede provocar síntomas como sequedad, irritación u otras molestias”, ha indicado, al tiempo que ha expuesto que “la radiación ultravioleta también está relacionada con patologías como cataratas, fotoqueratitis o pterigion, conocido como ‘ojo del surfista’, asociado a la sobreexposición solar y al viento”.

Ante este escenario, los expertos han recordado la importancia de proteger también los ojos frente a esta radiación. La mayor práctica de actividades al aire libre, junto con el reflejo del sol sobre superficies como el agua, la arena o el asfalto, obliga a ser más cautos en este sentido, han explicado.

En este sentido, han expuesto que uno de los riesgos más importantes es la llamada maculopatía o retinopatía solar, una lesión causada por mirar directamente al sol, incluso durante unos segundos. “Son daños irreversibles que pueden provocar problemas de visión o pequeñas zonas ciegas, conocidas como escotomas”, ha ahondado Galletero, y es que este tipo de lesiones pueden destruir células sensibles a la luz de la retina y el daño puede llegar a ser permanente.

Además, desde Miranza han indicado que, junto a la exposición solar y el viento, existen otros factores de riesgo, como el calor, el aire acondicionado y la evaporación, los cuales favorecen también la sequedad ocular. Mientras, el contacto con el agua del mar o de las piscinas puede irritar la superficie ocular y alterar la película lagrimal.

Ojo con el contorno del ojo

También, han explicado que la radiación solar no afecta únicamente a las estructuras internas del ojo, sino también a la piel que rodea la zona ocular. El contorno de los ojos es una de las áreas más sensibles del rostro debido a su menor grosor y a la menor presencia de colágeno, elastina y tejido graso, lo que la hace especialmente vulnerable a los efectos de la radiación ultravioleta.

“Como consecuencia, la exposición acumulada al sol puede acelerar el fotoenvejecimiento, favoreciendo la aparición de arrugas prematuras, manchas y pérdida de firmeza en párpados y zona periocular”, han insistido, al tiempo que han apuntado que es recomendable “no limitar la protección solo a las gafas de sol”.

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Así, abogan por aplicar protector solar en la piel que rodea los ojos, utilizando productos adecuados para esta zona sensible y renovando su aplicación cuando la exposición sea prolongada. Junto a ello, se debe utilizar gafas de sol homologadas con filtro UV y adquiridas en establecimientos especializados.

Por último, y tras señalar que determinados grupos requieren una atención especial durante el verano, como son los niños, los deportistas que practican actividades al aire libre, las personas con ojos claros o aquellas que presentan patologías oculares previas, han recordado que el 12 de agosto se producirá un eclipse total de Sol, que será visible en España.

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