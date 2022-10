LAURA FRANCO SALAZAR

La vejez es un estadío particular de la vida porque está llena de cambios: hay una transición biológica, social, laboral y familiar; hay eventos gratificantes, como tener más tiempo para el ocio (la lectura o el arte), pero también pérdidas y duelos. Todos esos cambios, sean positivos o negativos, traen consigo la necesidad de ajustarse a una nueva situación, un proceso que, según explica María Carmenza Escamilla, psiquiatra y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, “puede venir de la mano de síntomas ansiosos o depresivos”.

De acuerdo con un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad CES, el 44,2% de los adultos mayores de Bucaramanga, Medellín, Pereira, Popayán y Santa Marta tienen riesgo de conducta suicida y, aunque el análisis no estuvo enfocado en la causalidad, precisa Doris Cardona Arango, líder de la investigación, sí fueron encontrados factores asociados: sentirse solo, no considerarse importante o útil, y tener problemas económicos o de salud. Le recomendamos: Por los pasillos del Homo: una crónica sobre la salud mental en Antioquia

En este grupo etáreo los trastornos mentales que más suelen presentarse son la depresión y la ansiedad. Ahora bien, aclara Escamilla, si bien el deterioro cognitivo es más frecuente en este grupo poblacional que en personas menores, no es normal la pérdida de habilidades cognitivas. "Esto no hace parte del envejecimiento normal o exitoso. Cualquier alteración, no solo en el ánimo, sino también en la memoria, la orientación, el lenguaje o el comportamiento debe dar pie a una valoración médica oportuna".

Ahora bien, aunque la salud mental también es producto de factores biológicos (genéticos), ambientales (el contexto en el que se creció, que incluye a la familia, la cultura, etc) y personales (características propias de la persona), si se fortalecen los factores protectores en lo ambiental y personal, aun habiendo factores de riesgo biológicos (dependiendo del caso), se estarán aumentando las probabilidades de desarrollar una buena salud mental. Para cuidar la salud mental en la tercera edad

1. Dele libertad. Algunas familias en aras de proteger restringen libertades y autonomía. Mientras no haya una limitación para esto lo más conveniente es permitirle al adulto mayor desarrollar las actividades que desee y que sean seguras. En esta etapa suele tenerse más tiempo libre entonces puede ser la oportunidad para dedicarse a una afición, participar en grupos sociales o realizar actividad física.

2. Permítale opinar y expresarse. Recuerde que los adultos mayores merecen ser escuchados. No tome decisiones por él o ella (a menos de que haya una enfermedad diagnosticada que se lo impida), pues siguen siendo sujetos de derechos y deberes. Así mismo, pregúntele cómo está, si está triste o no y escuche con atención. Esto le permitirá conocer su estado de ánimo y evaluar si se necesita apoyo profesional o no. Lea también: La pandemia que viene después del covid-19

3. Ejercicio y socialización. Teniendo en cuenta las limitaciones, invítelo a mover brazos y piernas. Además, ayúdele a que mantenga los lazos sociales, que conozca nuevas personas o se integre a grupos con los que comparta gustos o afinidades. Entre más fuertes y valiosos logren ser esos vínculos, menor es el riesgo de pasar por síntomas de ansiedad, depresión o deterioro cognitivo.