Aunque el panorama no es alentador para las personas búho, hay una clave principal que puede ayudar a cualquiera y que confiesa el médico Duque es efectiva: la disciplina.

Ahora, ¿estaría dispuesto a empezar su día a las 5 de la mañana?, ¿o más temprano de lo que suele hacerlo? Si su respuesta es no porque sencillamente “odia madrugar”, existe una razón médica. Se trata de cuestiones biológicas que explica el médico Luis Guillermo Duque, jefe de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UdeA y experto en trastornos del sueño.

Algo que puede ayudar es que su tono de la alarma no sea un sonido fuerte que lo asuste cuando está dormido, sino algo agradable como el sonido de los pájaros o una melodía que sea de su agrado.

Al despertarse mueva el cuerpo, pueden ser movimientos en círculos de la cabeza, los hombros, brazos, la cadera y as í activar la circulación. Los puede acompañar de meditación mientras proyecta cómo quiere que sea su día. También puede hacer ejercicios que preparen su cuerpo para el día que enfrentará y comer bien, con alimentos que le den energía.

Si lo que quiere es aprender a madrugar porque le da muy duro, debe tener una constancia y disciplina que lo lleven a crear hábitos esenciales. Algunos de ellos son dormir temprano, hacer ayuno de redes sociales y tener claro para qué se va a levantar más temprano. “Puede implementar microhábitos, que son acciones puntuales que debe hacer al momento en el que suene la alarma. Por ejemplo, levantarse inmediatamente, que su alarma no sea el celular para que no sea lo primero que mire, estirar, tomar agua y acostarse temprano”, dice Diego Pérez Peña, director de Bienestar de Uniremington.

Para madrugar, hay que dormir mejor

Para levantarse con buen ánimo, sin pereza y descansado, lo primero que hay que hacer es tener buenos hábitos de sueño y haber dormido bien en la noche anterior. Muchas personas creen que lo hacen, pero en realidad al levantarse tienen las manos tensionadas, pueden tener bruxismo (apretar o rechinar los dientes) y todo el día se la pasa agotado. Eso es porque no siempre se llega a un sueño profundo conocido como REM que es cuando la persona descansa verdaderamente.

“El sueño profundo dura entre 20 a 30 minutos entre 3 y 5 veces por noche”, dice el médico Duque.

Publicidad

Para lograr este sueño hay que estar en un estado de relajación que le puede dar el hacer ejercicio regularmente y no consumir sustancias como el café, tabaco o alcohol.

Lo ideal es dormir entre 6 y 8 horas, ni más ni menos. Si duerme menos horas quedará con una deuda de sueño y le costará levantarse, además se sentirá adormilado durante el día; si duerme más, le costará también levantarse porque existe un fenómeno llamado la inercia del sueño en el que el organismo no está acostumbrado a dormir tanto y produce algunos neurotransmisores que pueden dar dolor de cabeza, desánimo y hasta mal humor, dice Duque.

La alimentación influye al momento de dormir. Lo ideal es que coma algo suave entre las 5:00 de la tarde y 8:00 de la noche, comenta Castrillón. No consuma carne o bebidas fuertes como el café, ni azucaradas como las gaseosas. “Si llegas a comerte una bandeja paisa no vas a descansar nada cuando te duermas, porque tu organismo y el cuerpo estará trabajando y haciendo su metabolismo en la noche, cuando debería estar descansando”. También puede generar reflujo.

Antes de acostarse desconéctese de los equipos y las pantallas, las luces no permiten que su cerebro se relaje, incluso algunos de ellos tienen una opción de luz más tranquila. Si suele hacer ejercicio es preferible que sea en la tarde y no en la noche para que no quede con mucha energía en el cuerpo.

Estas rutinas diarias le ayudarán a dormir mejor y eventualmente a que le coja el gusto a madrugar, así sea una persona búho. Aprovechar más el día, unirse al club de las 5 de la mañana puede ser muy poderoso.