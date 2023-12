Cuando era adolescente, cada 31 de diciembre, me miraba en el espejo para repasar en voz alta las cosas que quería cambiar en el próximo año. Me prometía bajar de peso, ser más organizada, más responsable. Me miraba también para analizar minuciosamente aquello que me había prometido hacía un año y no había cumplido. Cierta desazón aparecía cada año.

Y es que el 31 de diciembre es la fecha en la que más nos evaluamos. Pensamos en nuestros errores, en lo que vamos a mejorar y en despedirnos de aquello que nos duele. Ese día aparece una valentía de cambio que llega ante la posibilidad de un nuevo comienzo.

Un alcohólico puede pensar en dejar la bebida; un fumador, el cigarrillo; el que sufre por amor, prometerse por fin superarlo. Hay esperanza en dejar atrás lo que nos duele. Por ejemplo, hacer las paces con la muerte de un ser querido, uno de los duelos más frecuentes y dolorosos que aparecen en época de Navidad, según afirma la psicóloga Laura Restrepo.

Para la experta, estos pensamientos esperanzadores, que presagian un cambio, son válidos y el 31 de diciembre puede ser un buen momento para iniciar estos propósitos.