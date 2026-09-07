Carlos III le bajó la caña al príncipe Harry y su esposa Meghan: son “ciudadanos comunes y corrientes”

El rey Carlos III afirmó este lunes que el príncipe Harry y su esposa Meghan no deben ser considerados “miembros activos de la familia real”, sino ciudadanos que actúan a título privado desde su regreso al Reino Unido.

El hijo menor del monarca británico dejó el país y renunció a sus obligaciones como miembro de la realeza en 2020, por una disputa dentro de la familia real. Al renunciar a sus obligaciones reales y abandonar el Reino Unido, perdieron la protección policial sistemática a la que tenían derecho.

Sin embargo, después de años viviendo en Estados Unidos, Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, regresaron inesperadamente a vivir al Reino Unido en agosto junto a sus dos hijos pequeños.

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El regreso del príncipe, que tiene el título de duque de Sussex, generó debates sobre si los contribuyentes deben asumir el costo de la seguridad de la pareja.

En una carta, Carlos III deja claro que la posición de la pareja es “similar a la de los ciudadanos” comunes y corrientes y que no se les debe dar la distinción de llamarlos “su alteza real”.

Los denominados “miembros activos de la realeza” son aquellos que desempeñan funciones oficiales en nombre del monarca. Para ello, reciba apoyo administrativo y de otro tipo de la Casa Real.