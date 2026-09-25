¿Ya escuchó Bonito, bonito? Esta es la historia del creador de la exitosa canción de TikTok hecha con IA

En las últimas semanas, en TikTok se ha hecho viral Bonito, Bonito, una canción que ya tiene hasta coreografía y que el venezolano Carlos Baute compartió en su cuenta por su ritmo pegajoso. Aunque en la aplicación china este éxito aparece bajo la autoría de Thiago Navarro Music, lo cierto es que este artista no existe.

Tanto la canción como el personaje fueron construidos con inteligencia artificial. Incluso en el perfil oficial de Instagram de Navarro aparece en la descripción que se trata de un “artista digital”, creado por el creador de contenido venezolano Anier Cruz.

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El tema, publicado a comienzos de agosto, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de las últimas semanas. Su fórmula es sencilla: un ritmo alegre, frases fáciles de recordar y un mensaje positivo alrededor de pequeños placeres cotidianos como un café, una sonrisa, un abrazo o un paseo.

Casi un mes después del lanzamiento de Bonito, Bonito, Cruz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que explicó de dónde surgió la idea de hacer la canción. En una publicación del 19 de septiembre aseguró que este proyecto nació con el propósito de expresar un mensaje que viene desde lo profundo de su corazón.

“No pensé que esto fuese a crecer tanto y que tantas personas iban a mandar tantos testimonios tan lindos hablando de cómo se sintieron con la canción”, dijo en la grabación, en la que también dejó claro que su único propósito era llevar “luz, amor y buena vibra” a las personas que escucharan el éxito.

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