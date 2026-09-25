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¿Ya escuchó Bonito, bonito? Esta es la historia del creador de la exitosa canción de TikTok hecha con IA

Anier Cruz es el creador detrás del artista digital Thiago Navarro, quien es el intérprete de Bonito, bonito. La canción, hecha con inteligencia artificial, se hizo viral en TikTok en el último mes.

  • Bonito, bonito es una canción de artista digital Thiago Navarro. FOTO: Anier Cruz.
    Bonito, bonito es una canción de artista digital Thiago Navarro. FOTO: Anier Cruz.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En las últimas semanas, en TikTok se ha hecho viral Bonito, Bonito, una canción que ya tiene hasta coreografía y que el venezolano Carlos Baute compartió en su cuenta por su ritmo pegajoso. Aunque en la aplicación china este éxito aparece bajo la autoría de Thiago Navarro Music, lo cierto es que este artista no existe.

Tanto la canción como el personaje fueron construidos con inteligencia artificial. Incluso en el perfil oficial de Instagram de Navarro aparece en la descripción que se trata de un “artista digital”, creado por el creador de contenido venezolano Anier Cruz.

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El tema, publicado a comienzos de agosto, se ha convertido en uno de los fenómenos musicales de las últimas semanas. Su fórmula es sencilla: un ritmo alegre, frases fáciles de recordar y un mensaje positivo alrededor de pequeños placeres cotidianos como un café, una sonrisa, un abrazo o un paseo.

Casi un mes después del lanzamiento de Bonito, Bonito, Cruz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que explicó de dónde surgió la idea de hacer la canción. En una publicación del 19 de septiembre aseguró que este proyecto nació con el propósito de expresar un mensaje que viene desde lo profundo de su corazón.

“No pensé que esto fuese a crecer tanto y que tantas personas iban a mandar tantos testimonios tan lindos hablando de cómo se sintieron con la canción”, dijo en la grabación, en la que también dejó claro que su único propósito era llevar “luz, amor y buena vibra” a las personas que escucharan el éxito.

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Además de hablar sobre sus intenciones con estos temas musicales, el creador de contenido se refirió a la sorpresa que causó en algunas personas enterarse de que Bonito, Bonito fue hecha enteramente con inteligencia artificial.

De hecho, en una entrevista con Univisión, Anier aseguró que “cualquier herramienta que tengas en tu mano la vas a utilizar para amplificar lo que llevas en tu corazón”. En ese sentido, explicó que decidió utilizarla para transmitir un mensaje de felicidad.

Bonito, Bonito no es la única canción de Navarro que se ha viralizado. La primera, como relata Cruz, fue Quédate con lo sencillo, que tiene una letra más romántica. Para la composición del tema que se popularizó en TikTok, Anier explicó que tuvo muchas ideas, todas alrededor de que escuchar la canción se sintiera como un “shot de alegría o ese cafecito que muchos toman en la mañana”.

Incluso hizo varias versiones, pero la que más le gustó es la que actualmente millones de personas escuchan y bailan en las redes sociales.

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A pesar de agradecer y sorprenderse por el éxito de su proyecto musical, Cruz asegura que nada podrá reemplazar a un cantante humano, que “siempre será más cálido”. Sin embargo, considera que la inteligencia artificial puede ser útil cuando una persona tiene una idea y quiere desarrollarla de manera rápida.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién creó a Thiago Navarro y la canción Bonito, Bonito?
Thiago Navarro es un personaje artístico digital creado por el creador de contenido venezolano Anier Cruz. Tanto la identidad del artista como Bonito, Bonito fueron construidas con ayuda de inteligencia artificial.
¿Qué otras canciones tiene Thiago Navarro además de Bonito, Bonito?
Además de Bonito, Bonito, Thiago Navarro tiene Quédate con lo sencillo, la primera canción del proyecto que, según Anier Cruz, se viralizó y tiene una letra de corte más romántico. Para Bonito, Bonito, el creador realizó varias versiones antes de elegir la que se popularizó en redes sociales.
¿Cómo se hizo Bonito, Bonito con inteligencia artificial?
Bonito, Bonito fue creada enteramente con inteligencia artificial como parte del proyecto de Thiago Navarro Music, un artista digital creado por Anier Cruz. Para desarrollar la canción, Cruz trabajó con varias ideas y versiones hasta elegir la que finalmente se popularizó en TikTok y otras redes sociales.

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