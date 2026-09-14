“Una competencia entre Estados Unidos y China por la IA no tendría un ganador”: Bernie Sanders

El senador estadounidense Bernie Sanders advirtió que la carrera entre países para desarrollar inteligencia artificial avanzada se está convirtiendo en un riesgo que requiere acuerdos internacionales. En declaraciones recogidas por TMZ, Sanders planteó que Estados Unidos y China deberían negociar una pausa en el desarrollo de la superinteligencia y buscar un acuerdo para prohibirla.

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Sanders fue consultado sobre las posibles consecuencias de que China superara a Estados Unidos en el desarrollo de sistemas de superinteligencia. Su respuesta, según TMZ, fue que un escenario de ese tipo no tendría un ganador.

El senador propuso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, aprovechen su próxima reunión para abordar el tema y establecer límites al desarrollo de inteligencia artificial avanzada.

La propuesta enfrenta, sin embargo, un problema de cumplimiento. Ante la pregunta sobre quién garantizaría que ambos países respetaran un eventual acuerdo, Sanders recordó los pactos alcanzados durante la Guerra Fría entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. Aunque ambos líderes desconfiaban mutuamente, señaló, lograron negociar acuerdos relacionados con las armas nucleares.