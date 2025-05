Alberto Linero le atinó: así había “anticipado” la elección del papa León XIV

“(...) Por eso me gusta Prevost, que es americano, que trabajó en Perú , que habla muy bien el castellano, el inglés y el italiano”, fueron las palabras de Linero el miércoles 7 de mayo.

La elección del papa León XIV fue sorpresiva porque no figuraba entre los favoritos. De hecho, en las apuestas online aseguraban que el nuevo pontífice sería Pietro Parolin o Luis Tagle ... pero no fue así.

Linero agregó que “uno se da cuenta que Prevost era cercano a Francisco. (...) Pero también era un hombre bien formado teológicamente: es misionero y eso le daba cierta seguridad a las personas que tienen un pensamiento más conservador. Él era una persona que juntaba los dos momentos de la iglesia, las dos formas de pensar”.

Puede leer: ¿Quién es el cardenal estadounidense Robert Prevost, ahora León XIV, el papa #267 de la Iglesia católica?

En su intervención, el exsacerdote mencionó que no quería a Pietro Parolin porque no tenía trayectoria como párroco. “Parolin era un gran administrador y diplomático, pero no tenía la experiencia pastoral. En cambio, este hombre (Prevost) había estado de misionero en Chiclayo”, concluyó.