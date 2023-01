Se volvió famosa en redes sociales la frase “los 30 me están respirando en la nuca, Marce” (tomada, y ligeramente cambiada, de Betty La Fea y el personaje de la peliteñida que se quejaba de las deudas en vez de los treintas).

También muy común los memes de treintañeros que se lamentan de dolores físicos o las conversaciones entre amigos en las que adolecen no tener la energía de sus veintes, pero ¿sí le duele hoy más el cuerpo a esa generación?

La respuesta, según Juan José Amaya, médico general de la Clínica CES, es que no se puede encasillar a todos los pacientes de entre 30 y 39 años con una patología particular, no todos padecen dolores que quizá generaciones anteriores no tuvieron, “pero sí vivimos hoy en una sociedad diferente en la que estos adultos están sometidos a más estrés y situaciones difíciles y quizá eso hace que puedan ser más propensos a enfermedades mentales y otras que pueden causar más síntomas”.