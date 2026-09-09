Un remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, conciertos y una película: así celebra Nintendo los 40 años de Zelda

Nintendo ha conmemorado el 40º aniversario de The Legend of Zelda con el anuncio de la llegada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre y de una gira mundial de conciertos que tocará los temas emblemáticos de la franquicia.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 recupera la aventura lanzada en 1998 pero gráficos actualizados, escenas cinemáticas dobladas al español, diálogos adicionales para los personajes, música orquestal y más libertad a la hora de controlar la cámara y las acciones.