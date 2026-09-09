Un remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, conciertos y una película: así celebra Nintendo los 40 años de Zelda

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 recupera la aventura lanzada en 1998 pero gráficos actualizados , escenas cinemáticas dobladas al español, diálogos adicionales para los personajes, música orquestal y más libertad a la hora de controlar la cámara y las acciones.

Nintendo ha conmemorado el 40º aniversario de The Legend of Zelda con el anuncio de la llegada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre y de una gira mundial de conciertos que tocará los temas emblemáticos de la franquicia.

Para conmemorar la efeméride, Nintendo lanzará The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 en formato físico con una carátula de textura brillante y metalizada, que estará disponible hasta fin de existencias.

El lanzamiento de este videojuego está previsto para el próximo 5 de noviembre, como ha confirmado el productor de la serie, Eiji Aonuma, en el Nintendo Direct que se ha retransmitido este martes con motivo del 40º aniversario de la saga.

Durante la presentación, también se ha desvelado que los fans de esta franquicia encontrarán desde el 29 de octubre distintos productos temáticos del aniversario, con el diseño de la Trifuerza, que incluyen una Nintendo Switch 2, un mando Pro de Nintendo Switch 2 y una funda con protector de pantalla.

En un futuro habrá, además, dos ocarinas: una de ellas totalmente funcional y otra electrónica fabricada por HORI, que reproducirá notas o canciones enteras con solo pulsar un botón. En 2027 se pondrán también a la venta dos nuevos amiibo: Link niño y Zelda niña, que se podrán utilizar en el juego para desbloquear máscaras especiales inspiradas en los gráficos de antaño, mientra que el amiibo del gólem de Mineru se lanzará el 17 de septiembre.

Zelda Notes, un servicio específico que forma parte de la aplicación Nintendo Switch, será compatible con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lo que permitirá a los jugadores llevar un registro de la aventura, así como ponerse a prueba buscando distintas ubicaciones en el juego a partir de imágenes, tocar una ocarina virtual o responder diariamente a distintas preguntas (con más de 2.000 en total), entre otras cosas.

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Junto a estas novedades, Nintendo ha anunciado la celebración de giras mundiales de conciertos del 40º aniversario de The Legend of Zelda. El próximo enero arrancará la gira japonesa en Tokio y, en febrero, la norteamericana, cuya primera parada será en Chicago. Por su parte, la gira europea comenzará en abril en Londres, y la australiana hará lo propio en Melbourne en el mes de mayo.

Y ha recordado que el 30 de abril de 2027 se estrenará en cines la película de acción real de la serie, que llevará por título The Legend of Zelda, y estará basada en las historias, ideas y conceptos que han ido desarrollándose a lo largo de estos 40 años.