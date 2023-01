Guionista

Como los guionistas en el cine, escriben la historia, los diálogos, los contextos en los que se desenvuelven los personajes y los escenarios. La trama es otro elemento que engancha con los jugadores.

Detrás de estos videojuegos, que en muchas ocasiones se convierten en películas y series, hay escritores dedicando sus desvelos a crear historias tan únicas e inolvidables como las que puedes hallar en un libro. Estos escritores son conocidos como guionistas de videojuegos. Para entender este perfil, está la aclamada serie The Last of Us, que nos muestra el poder que tiene la creación de la narrativa en una serie.

¿Entran más perfiles?

Sí, aunque estos son algunos de los perfiles, se le ha dado lugar a músicos, artistas plásticos, comunicadores, ciencias sociales y toda aquella persona que se interese en crear mundos posibles desde los videojuegos. Es una industria, que al cada vez expandirse