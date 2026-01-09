Robots que hacen tareas en oficinas y hasta robots boxeadores, siguen las novedades del CES

Cada año, el Congreso de tecnología de consumo CES de Las Vegas entrega avances tecnológicos significativos que buscan mejorar la experiencia del usuario en distintos ítems como la salud, la movilidad, a nivel empresarial, en el uso eficiente de la energía, el entretenimiento inmersivo y la accesibilidad. Este año no ha sido la excepción, pero sobre todo el tema robótico y la Inteligencia Artificial aplicada han generado las mayores noticias. Este año, Samsung, por ejemplo, celebró The First Look, un evento sobre nuevas experiencias con los dispositivos y centradas en el usuario impulsadas por inteligencia artificial. Ya había anticipado la actualización de la línea de electrodomésticos Bespoke, las barras de sonido de la serie Q y la línea de monitores ‘gaming’ Odyssey.

LG presentó sus novedades en soluciones para el hogar, que incluyeron electrodomésticos, sistema de sonido, televisores, monitores ‘gaming’ y el nuevo robot doméstico CLOiD. Asus reveló nuevos ordenadores con inteligencia artificial, además de destacar el uso de esta tecnología en los espacios de trabajo, en el día a día y para los creadores. Y no fueron los únicos, también lo hicieron Acer con sus nuevos portátiles de la serie Swift y Aspire con los nuevos procesadores de la serie Intel Core Ultra 3, que ofrecen rendimiento fluido tanto en el segmento premium como en una gama más económica y Samsung hizo lo propio con su nueva línea de ordenadores portátiles Samsung Galaxy Book6. Aquí les dejamos 5 nuevos avances que quedaron del CES, feria que termina este viernes en Las Vegas.

Conozca la nueva versión del robot humanoide Atlas

Asi lucen los robots habilitados para trabajar en la industria y que aprenden tareas rápidamente. FOTO Getty

Boston Dynamics presentó su versión más reciente del robot humanoide Atlas, que ya está en la fase de producción y que ofrece capacidades para realizar una amplia gama de tareas industriales, desde la manipulación de materiales hasta el cumplimiento de pedidos, además de aprender nuevas tareas de forma rápida para entornos dinámicos. La compañía de robótica realizó una demostración de las habilidades de este robot para la industria. Estos nuevos robots humanoides están diseñados para llevar a cabo tareas de nivel empresarial, sobre todo, en el sector industrial, comprendiendo desde la manipulación de materiales hasta el cumplimiento de pedidos, incluyendo acciones como levantar cargas pesadas o trabajar con una mínima supervisión. Le puede interesar: ChatGPT Health dará consejos médicos basados en su historia clínica: inquieta esta nueva función de la IA Además, como ha subrayado Boston Dynamics, estos robots son capaces de aprender tareas nuevas rápidamente, lo que les permite adaptarse a entornos dinámicos. A ello hay que sumarle que, cuando un robot aprende una nueva tarea, esta puede replicarse inmediatamente en toda la flota de robots, agilizando aún más el flujo de trabajo. Siguiendo esta línea, la tecnológica también ha resaltado que las tareas que llevan a cabo las hacen a un ritmo constante y fiable y que, incluso cuando la batería se agota, continúan trabajando de forma autónoma. Esto se debe a que pueden desplazarse hasta una estación de carga, cambiar sus baterías de forma autónoma y volver al puesto de trabajo. EI robot se puede controlar en tres modos, el autónomo, con el que el robot lleva a cabo las tareas de forma independiente, teleoperado o mediante una interfaz de control para tabletas, dos opciones con las que depende de un operador. Para moverse y realizar todas sus tareas, los nuevos robots humanoides Atlas cuentan con 56 grados de libertad y articulaciones totalmente rotatorias. Asimismo, tienen un alcance de hasta 2,3 metros y la capacidad de levantar hasta 50 Kg. De la misma forma, pueden operar en diversos entornos, ya que son resistentes al agua y a las temperaturas extremas, soportando desde -20º a 40º. En lo relacionado a sus funciones de seguridad, cuentan con sensores de detección de personas y protección sin vallas.

Robots que boxean, ¿el deporte del futuro?

Son robots que dan golpes y patadas. FOTO Getty

Dos robots de la altura de niños se subieron al cuadrilátero en la Arena BattleBots en Las Vegas. Los combatientes humanoides se tambaleaban al lanzar puños y patadas en la pelea de Ultimate Fighting Robot (UFB). Los espectadores, en su mayoría asistentes al Consumer Electronics Show (CES), observaban con curiosidad y lanzaban vítores. Los promotores de UFB esperan que las peleas de robots humanoides ganen seguidores. “Este es el deporte del futuro”, dijo Vitaly Bulatov, quien cofundó UFB junto con su esposa, Xenia. Un árbitro humano se dirigió a los dos robots, como si fueran peleadores de carne y hueso. La pareja rusa está convencida de que “las historias humanas” de las personas que conducen a distancia a los robots atraerán nuevos seguidores. Los comandos de lanzar un puño o una patada los daban pilotos humanos ubicados al lado del cuadrilátero. Para dar las órdenes, usaban una combinación de cámaras y controles con sensores de movimiento de Nintendo. Las cámaras capturaban los movimientos de los pilotos que luego eran repetidos, de manera más o menos parecida, por los robots luchadores. Puede leer: ¡Pilas! Advierten estafas por correo de empresas que se hacen pasar por Booking Los luchadores a veces parecían boxeadores ciegos. Sus errores provocaban la risa del público, mientras que los golpes conectados generaban una lluvia de aplausos. “Con más avances, podría ser más entretenido, tal y como en películas como ‘Real Steel’ (Gigantes de acero)”, dijo Esteban Pérez, un trabajador de TI de 25 años de Denver (Estados Unidos) que estaba entre la audiencia. Pese que a los combates de la actualidad no tienen la espectacularidad de aquellos representados en la película de ciencia ficción de 2011, los eventos de UFB atraen a jóvenes profesionales del sector tecnológico. “Es definitivamente mejor que las artes marciales mixtas”, insistió Bulatov. Más allá de las emociones, los combates ofrecen oportunidades para recolectar datos de movimiento corporal que puede servir para entrenar software de robots. “Me emociona ver cuál es el valor de entretenimiento de las peleas... también las características de los robots”, comentó Yael Rosenblaum, gerente de proyectos para la construcción del robot Atlas de Boston Dynamics, y quien asistió con varios colegas al evento.

Las nuevas sillas para gamers con mejor gestión térmica

Los productos para gamers tienen un mercado muy apetecido. FOTO Europa Press

Razer presentó una nueva silla diseñada para facilitar la transpiracion y evitar la acumulación de calor, un concepto de silla inmersiva y un mando optimizado para los televisores LG, todo esto pensado para los gamers. La silla Iskur V2 Newgen resuelve uno de los problemas que más afectan a los jugadores intensivos: el calor. Para ello, la compañía ha utilizado nuevos materiales que disipan el calor y facilitan la transpiración. La superficie de Iskur V2 Newgen está fabricada con cuero sintético EPU (poliuretano sostenible) con tecnología CoolTouch, que es transpirable y, según la compañía, se siente fresco al tacto. El cojín del asiento facilita la transpiración con un diseño perforado y transpirable. Le puede interesar: Murió Vince Zampella, creador del videojuego Call of Duty, en aparatoso accidente en EE. UU. Razer, además, ha incidido en la ergonomía, con un soporte lumbar que permite libertad de movimiento con un diseño giratorio 360 grados, los reposabrazos ajustables y un soporte que permite recostarse con una inclinación de hasta 152 grados.

Monitoreo biométrico avanzado, innovaciones para que los vehículos “sientan” y se adapten al estado físico y emocional de sus ocupantes

La idea es mejorar la experiencia de usuario de los conductores. FOTO Europa Press

El tiempo dentro del vehículo se vuelve cada vez más relevante, LG Electronics presentó en el CES 2026 una visión disruptiva de movilidad que integra affectionate intelligence, monitoreo biométrico avanzado y nuevas superficies visuales, con el objetivo de transformar la experiencia de conducción y redefinir la relación entre las personas y su automóvil. “Nuestra propuesta no es solo tecnológica, es profundamente humana. Entendemos que, en entornos urbanos densos, el bienestar dentro del vehículo es tan crítico como la mecánica o la ergonomía. Por eso estamos introduciendo innovaciones que permiten que el carro ‘sienta’ y se adapte al estado físico y emocional de sus ocupantes”, explica Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia.

Uno de los ejes de esta visión es la redefinición del parabrisas. Gracias a la tecnología LG OLED transparente, LG plantea un entorno donde la información y la realidad aumentada se superponen sin obstruir la visibilidad. En situaciones de tráfico intenso o conducción autónoma, el sistema puede transformar visualmente el entorno, por ejemplo, convertir una vía congestionada en un paisaje natural o proyectar escenas inmersivas, con el fin de reducir la ansiedad y mejorar la percepción del trayecto. Estas visualizaciones se generan de forma contextual, a partir del análisis del entorno y las condiciones del viaje. A esta experiencia se suma un tablero anamórfico, una superficie dinámica que modifica su forma física para mostrar controles o información únicamente cuando es necesario, manteniendo una estética limpia y minimalista. Este desarrollo se integra con una Solución de Visión Automotriz basada en IA, capaz de monitorear en tiempo real la fatiga del conductor, sus niveles de estrés y la dirección de su mirada, permitiendo respuestas preventivas orientadas a la seguridad y el confort. “LG ha sido pionera en llevar la inteligencia artificial al interior del vehículo, acercando al mercado innovaciones que antes parecían ciencia ficción. Desde pantallas que reconocen el paisaje y evocan sensaciones hasta asistentes que ajustan funciones según señales biométricas, reafirmamos que la tecnología solo tiene sentido cuando mejora el bienestar de las personas”, concluye Ospina. Con esta propuesta, LG se suma a la evolución global de los vehículos definidos por software, llevando la conversación más allá de la conectividad y el entretenimiento, y posicionando al automóvil como un espacio inteligente, empático y centrado en la experiencia humana.

Timbres inhalámbricos y chapas para cuidar el hogar

La idea es mejorar la seguridad del hogar con estos dispositivos. FOTO Europa Press