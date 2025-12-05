¿Quiénes están usando la IA? Los mayores de 45 aún no acogen esta tecnología

Por Europa Press
Ante la revolución que está suponiendo la inteligencia artificial (IA) y su integración en todo tipo de servicios, la adopción de esta tecnología por parte de los usuarios en su día a día revela algunas divisiones geográficas y generacionales, destacando su uso por parte de los adultos jóvenes menores de 35 años a nivel global y los usuarios de países de economías emergentes como India, Brasil y México.
Así se concluye en un nuevo informe elaborado por el Centro de Bienestar Digital creado por la compañía de redes y seguridad Cisco junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que analiza la relación entre los riesgos y los beneficios de la tecnología y, concretamente, cómo está afectando la IA a la vida de las personas.