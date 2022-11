Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google, señaló en julio pasado que según estudios de la compañía , aproximadamente el 40 % de los jóvenes no acuden a Google o a Maps para buscar algo , que prefieren TikTok o Instagram.

Esa luna de miel de la Generación Z (de 12 a 28 años) con TikTok se debe a que los medios digitales tradicionales (Google, Facebook, Twitter, YouTube) ya no les resultan tan atractivos , impactantes y solventes en términos de entretenimiento.

“TikTok tiene una desventaja y es que no es una plataforma tan preparada como Google que tiene tantos años de ventaja , en el buscador se pueden ver textos bien escritos, un contacto donde se puedan hacer reservas, hay unas propuestas de valor, ver servicios, toda esa construcción semántica y de metadatos no está en TikTok”, dijo el docente.

En términos de canal, de acuerdo con Sepúlveda, una de las ventajas que tiene TikTok es que no se demora en cargar los videos de alta calidad : es veloz técnicamente. Y es veloz con los cambios también, constantemente actualiza sus funcionalidades para estar a la vanguardia de acuerdo a las necesidades o exigencias de los consumidores, como fue los videos en vivo idea de Facebook e Instagram, por ejemplo. No tiene miedo a los cambios.

Un atractivo más es que no es una plataforma acartonada o formal. Es decir, en Google los resultados son textos, links, resúmenes e imágenes (fotos), y en TikTok por el contrario los contenidos se entregan en un modelo narrativo corto y audiovisual , un formato que genera más inmersión: ver y escuchar, dos sentidos activos. En Google simplemente se lee.

Y no es que TikTok no quiera o no pueda, sino que la esencia de este espacio por ahora se basa en experiencias testimoniales: influenciadores que recomiendan, alguien que ya lo probó o lo hizo. En términos de mercadeo se trata de la consideración porque para completar la experiencia (comprar un producto o servicio) toca explorar más.

En Google se rastrea la información, ingresa a la página oficial y regresa al buscador a explorar los testimonios del producto o servicios, mientras que en TikTok se ahorra todos estos pasos y de una vez llega al testimonio: microrelatos y microexperiencias. “Los millennials necesitan tres canales para hacer una decisión de compra y la generación Z solo necesita a TikTok para generar la compra o experiencia”.

Ante este panorama, las gigantes quieren seguir los pasos de la plataforma china. En 2020 YouTube e Instagram lanzaron los Shorts y los Reels, respectivamente y el pasado 29 de septiembre Google, al sentir que TikTok le respira en el cuello, anunció que implementaría las “Búsquedas predictivas” para que los usuarios vean accesos directos justo debajo de la barra de búsqueda.

“Estamos trabajando para que pueda hacer preguntas con menos palabras, o incluso sin ellas, y aún así entendamos exactamente lo que quieres decir o te mostremos cosas que te puedan resultar útiles”, explicó Google en ese entonces.

Esto significa que cuando comience a escribir una pregunta, el motor de búsqueda proporcionará contenido relevante de inmediato, incluso antes de que haya terminado de escribir. Así como ocurre en TikTok.