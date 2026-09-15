MinTIC advierte riesgos para la competencia por operación entre Claro y Azteca: ¿qué pasa con la red de fibra óptica?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) advirtió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre posibles riesgos para la competencia derivados de la operación mediante la cual Comcel, operador de Claro, busca adquirir activos, derechos e infraestructura asociados con Azteca Comunicaciones Colombia y el Proyecto Nacional de Fibra Óptica.
El pronunciamiento fue presentado ante la SIC dentro del análisis de la operación y señala aspectos relacionados con el acceso de terceros a la red, la capacidad disponible, la continuidad del servicio y el manejo de información comercialmente sensible.