Xiaomi 17, el teléfono que “hace temblar a Apple”, ya está en Colombia: comparativa con iPhone 17

El Xiaomi 17 Ultra es, sin duda, el teléfono más ambicioso que ha fabricado la marca china. El equipo llegó a Colombia el pasado 10 de abril, a $7’299.900, y es el primero en incorporar un objetivo óptico Leica APO en su teleobjetivo, tecnología que hasta ahora era territorio exclusivo de las cámaras profesionales.
Medios especializados y blogs como Fayerwayer lo califican como el equipo que “hace temblar a Apple” y revisando sus especificaciones frente al iPhone 17 Pro, disponible en Colombia desde septiembre del año pasado, la afirmación no parece exagerada.