El iPhone Duo ya tiene fecha y precio en Colombia: así será la llegada del primer plegable de Apple

Apple confirmó la llegada a Colombia del iPhone Duo, su primer celular con pantalla flexible, que estará disponible para reserva desde el próximo 16 de octubre y comenzará a entregarse el 23 de octubre. El dispositivo fue presentado oficialmente el pasado 9 de septiembre de 2026 durante una conferencia global en Nueva York y marca la entrada de la compañía a la categoría de teléfonos plegables.
El equipo fue diseñado con una estructura que, al cerrarse, tiene dimensiones similares a las de un pasaporte. Al desplegarse, ofrece una superficie de pantalla más amplia orientada al uso de aplicaciones, productividad y tareas simultáneas.
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