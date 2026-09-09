La nueva era de Apple: todo lo que debe saber del iPhone plegable y su nuevo chip A20

Este miércoles se confirmó el que era uno de los secretos peor guardados de la industria tecnológica mundial: Apple presentó su anticipadísimo iPhone plegable, en un evento donde la compañía también mostró en público nuevos productos para esta era al mando de John Ternus, su nuevo CEO tras la partida de Tim Cook luego de 15 años.
Se trata del iPhone Duo, el smartphone “más versátil” hasta la fecha de la compañía, que “redefine lo que iPhone puede hacer”: iPhone Duo, su primer plegable, que llega casi una década después de que este factor de forma aterrizara en el mercado de la mano de sus competidores.