La nueva era de Apple: todo lo que debe saber del iPhone plegable y su nuevo chip A20

Este miércoles se confirmó el que era uno de los secretos peor guardados de la industria tecnológica mundial: Apple presentó su anticipadísimo iPhone plegable, en un evento donde la compañía también mostró en público nuevos productos para esta era al mando de John Ternus, su nuevo CEO tras la partida de Tim Cook luego de 15 años. Se trata del iPhone Duo, el smartphone “más versátil” hasta la fecha de la compañía, que “redefine lo que iPhone puede hacer”: iPhone Duo, su primer plegable, que llega casi una década después de que este factor de forma aterrizara en el mercado de la mano de sus competidores.

¿Cómo es el iPhone plegable de Apple?

La compañía tecnológica optó por un diseño de pantalla más ancha y achatada, en línea con el formato pasaporte, que, cuando está plegado, muestra el lateral izquierdo recto y el derecho con esquinas redondeadas. Este diseño busca facilitar el agarre y la usabilidad de la pantalla exterior, de 5,4 pulgadas, que ofrece el 90% del área de pantalla del iPhone 18 Pro. Cuando se abre por completo, revela una pantalla interior de 7,6 pulgadas. Esta última es la más grande que jamás ha tenido un iPhone. Llega también con sonido inmersivo. Puede leer: ChatGPT resolvió uno de los problemas más difíciles de las matemáticas, pero enfrenta disputa por el mérito

Características del iPhone plegable: dos pantallas para diferentes usos

Su diseño permite utilizarlo plegado, como un smartphone más estándar, o abierto, con pantalla grande. Pero la bisagra admite distintas posiciones: tienda de campaña, ordenador portátil o incluso un plegado a medias. Ello permite adaptar el formato al uso: para la productividad con multitarea, para ver vídeos, para hacer videollamadas con las dos cámaras, etc. Dentro, el dispositivo funciona con un chip A20 Pro, el mismo que potencia la serie iPhone 18 Pro, diseñado para ejecutar modelos de IA en local. Se complementa con un módem C2, que utiliza algoritmos para mejorar la cobertura y ofrecer cargas de datos más rápidas. La autonomía de iPhone Duo está respaldada por dos baterías, una colocada en cada pantalla, que funcionan como una sola y que ofrece hasta 24 horas de uso con una sola carga. Cuenta con carga rápida, que permite recuperar el 50 por ciento en 20 minutos y se complementa con un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor. En lo que respecta a la cámara, el sistema principal se compone de una Camera Fusion 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles, del que la compañía ha destacado su rendimiento en escenarios con poca iluminación. Apple ha destacado la durabilidad de este dispositivo. Está fabricado con titanio de grado 5 y una estructura interna en múltiples capas y más de 100 componentes diminutos cuidadosamente diseñados para evitar roturas y facilitar que la pantalla interior quede completamente plana. En el exterior, cuenta con acabado antibrillos y antireflejos y resistente a arañazos y caídas. El nuevo iPhone Duo es eSIM en todo el mundo. Está disponible en los colores blanco y negro, con capacidades que abarcan desde 256GB hasta 2TB, y un precio que parte de 1.999 dólares (valor aún por confirmar para Colombia) y se pondrá a la venta el 23 de octubre.

Lo nuevo del iPhone 18 Pro

Apple ha actualizado su serie de smartphones con los nuevos iPhone 18 Pro, que llegan con un procesador más potente preparado para la inteligencia artificial en el dispositivo y una cámara con apertura dinámica que captura un 50 por ciento más de luz.

El nuevo director ejecutivo de la compañía, John Ternus, ha destacado el iPhone como el dispositivo mejor diseñado para convertirse en el centro de inteligencia personal de los usuarios, una capacidad que asegura da un paso adelante con los nuevos dispositivos de la serie iPhone 18 Pro. Los nuevos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max han sido diseñados para sacarle el máximo partido a Apple Intelligence, de la mano del procesador A20 Pro y con la garantía de seguridad y privacidad que ofrece Private Cloud Compute y la ejecución de modelos propios en local. La compañía ha destacado la interacción con Siri AI, que ya ha alcanzado Siri AI las 2.500 millones de peticiones al día y funciona de manera fluida con más de 30.000 aplicaciones. La función Expressive Voices permitirá personalizar la voz del asistente de IA. Apple ha adelantado que Siri en español llegará en octubre. Lea también: Un colombiano necesita trabajar 98 días para comprarse un iPhone 17 Pro

Cámara, procesador y batería

En su interior, los dos dispositivos funcionan con un chip A20 Pro, que estrena una arquitectura basada en 2 nanómetros. La CPU se compone de seis núcleos (dos de rendimiento y cuatro de eficiencia) y la GPU de siete núcleos. Para impulsar las experiencias de IA y ejecutarlas en local, cuenta con dos Neural Engine, el segundo de ellos de 32 núcleos. En conjunto, este chip ofrece un ancho de banda de memoria en un 50%. El sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor y a batería hace que el iPhone 18 Pro alcance las 24 horas de uso con una sola carga, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza las 30 horas. Ambos cuentan con carga rápida, que recarga en 15 minutos al 50 por ciento. En los nuevos iPhone, Apple ha introducido “la mayor mejora en la cámara en años”. Este elemento cuenta con una lente principal de 48 megapíxeles, apertura variable, que se modifica automáticamente según la iluminación de la escena y que captura un 50 por ciento más de luz. En otras noticias: “Mente de ingeniero, alma innovadora y corazón para liderar con integridad”: así es John Ternus, el sucesor de Jobs y Cook en Apple

Se complementa con funciones inteligentes impulsadas por la integración de Siri en la cámara y otras propias que añaden efectos como efectos cinematográficos y el timelaps en 4K y con Dolby Vision. Los nuevos Pro Controls permiten acceder a los ajustes más usados y configurarlos de manera manual. A nivel de sistema operativo, iOS 27 introduce una isla dinámica más pequeña, pero con capacidad para mostrar hasta 3 actividades activas. También incide en los controles parentales y en las funciones de conectividad, como la nueva función iPhone Handoff, que permite utilizar un mismo número de teléfono en dos iPhone. La compañía lanzará el iPhone 18 Pro con un precio que parte de los 1.469 euros, mientras que el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio de 1.619 euros (aún por confirmar el precio en Colombia). Estarán disponibles en los colores negro, plateado, azul claro y borgoña, y con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de capacidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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