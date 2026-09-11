Un grupo de Yemen usó la IA de Anthropic para desarrollar armas teledirigidas

Una célula yemení ha utilizado a Claude, la inteligencia artificial (IA) de Anthropic, para intentar desarrollar armas teledirigidas, anunció el jueves la empresa estadounidense, en un momento en que los rebeldes hutíes llevan a cabo una ofensiva de gran envergadura en Yemen.

Anthropic no revela la identidad de la célula, pero es probable que se trate de estos insurgentes proiraníes que controlan gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná.

“Hemos identificado una célula de actores maliciosos basada en el norte de Yemen que llevaba a cabo tres programas de desarrollo de armas”, indicó Anthropic en un informe que explica cómo detuvo operaciones ilegales provenientes de varios países.

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Estos programas incluían “un cohete guiado utilizando un calculador de vuelo tipo smartphone con autoguiado”, un misil balístico con un objetivo de alcance de más de 2.000 km y un proyectil con un “tipo de planeador hipersónico”, según el informe.