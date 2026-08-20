IA agéntica: la nueva tecnología que puede tomar decisiones y actuar por sí sola, ¿qué riesgos tiene?

La inteligencia artificial generativa se convirtió en una de las tecnologías más populares de los últimos años gracias a su capacidad para producir textos, imágenes, videos, código y otros contenidos en cuestión de segundos. Ahora, la evolución de esta tecnología está llevando la atención hacia la llamada IA agéntica, diseñada para actuar con mayor autonomía.

Aunque ambas tecnologías tienen su origen en el machine learning y comparten avances relacionados con el procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales, existen diferencias importantes entre ellas.

La IA generativa funciona principalmente de manera reactiva: recibe una instrucción del usuario y produce un resultado con base en la información y los modelos con los que cuenta. Es útil, por ejemplo, para elaborar documentos, generar contenidos, resumir información o revisar textos, aunque sus resultados requieren evaluación humana.

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La IA agéntica, en cambio, puede recibir un objetivo y determinar cuáles son los pasos necesarios para alcanzarlo. Para ello puede utilizar diferentes fuentes de información, herramientas externas y memoria durante el proceso, ejecutando tareas con una intervención humana mucho menor.

Bruno Lobo, director general de Commvault para América Latina y experto en ciberseguridad, explicó que esta característica convierte a la IA agéntica en una especie de colaborador digital, con posibles aplicaciones en áreas como atención al cliente, ventas y marketing.