GPT-6 Astra: qué puede hacer el nuevo modelo de OpenAI y por qué lo llaman la IA más inteligente del mundo

OpenAI lanzó esta semana GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, con la promesa de ser capaz de operar el computador en lugar del usuario y completar tareas complejas de trabajo profesional con mayor velocidad, precisión y autonomía que cualquier modelo anterior.
La empresa lo define como “el modelo más inteligente y alineado del mundo” y lo está desplegando de manera gradual para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de su API y los servicios de Microsoft Azure y AWS Bedrock.