El troyano Schoolyard Bully, que está activo desde 2018, se ha convertido en una potencial amenaza para los usuarios con dispositivos Android. Así lo alertó la empresa de seguridad móvil Zimperium.

En el informe la compañía reveló que actualmente existe una campaña con este troyano, el cual ha logrado infectar a por lo menos 300.000 equipos en más de 70 países (incluido Colombia) y su intención principal es robar las credenciales de los usuarios que hacen parte de la red social más grande del mundo con casi 3.000 usuarios: Facebook.

Los investigadores también explicaron que este malware se ha encontrado en numerosas aplicaciones descargadas de Google Play Store y tiendas de aplicaciones de terceros: se camuflan como apps educativas legítimas con una amplia gama de libros y temas para que lean sus víctimas.

Lo que puede lograr este troyano es obtener accesos no autorizados a las credenciales. Es decir, robar información sensible que usted tenga en Facebook como el correo electrónico, el número de teléfono, el usuario y la contraseña. Y eso no es todo: también tiene la capacidad de saber datos del dispositivo como el nombre, la API y la RAM.